Minnie@(G)I-dle襲港 最想食雲吞麵

韓國女團(G)I-dle成員Minnie前晚在香港出席品牌活動，吸引逾300粉絲迫爆商場走廊，她友善跟粉絲打招呼、單眼及派心心，更以廣東話說「我愛你」冧爆粉絲。Minnie受訪表示，很開心剛出席巴黎時裝周，被稱為MZ世代時尚指標，她自問穿衣服不叻，之前拍MV首次挑戰染粉紅髮色，坦言好鍾意，更買粉紅飾物配襯。談到已有一段時間沒來香港，她表示喜歡吃烤鴨及點心，也想試試未吃過的雲吞麵，又笑言自己是Minnie而想再去主題公園，並答應大家今年會帶成員一齊再來港。