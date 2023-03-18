施明上載自拍光頭照報平安

71歲施明去年底在家跌倒時重創頭部，送院接受緊急開腦手術昏迷多天，一度危殆，李家鼎被傳媒問到前妻施明的傷勢時拒透露家事，火爆揚言：「再問就掟咪走！」事隔3個多月，施明終於現身，前晚她在社交網上載最新自拍照，雖然沒發文透露傷勢最新情況，但相中她穿上醫院病袍躺在病牀上也精神不錯，對鏡頭以微笑向大家報平安。由於施明受傷時接受開腦手術保命，見她全頭剃光，頭頂並貼有一大塊紗布，圈中好友林盛斌（Bob）及胡渭康等都有留言為施明打氣。