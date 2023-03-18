林明禎自嘲 唱廣東歌似泰文

憑電影《飯戲攻心》人氣更上一層樓的林明禎，前晚現身導演會晚宴後，昨日又出席手機品牌活動，認真忙碌。明禎談到翻唱陳奕迅（Eason）歌曲《沙龍》時，因廣東話差而感到有壓力，擔心被人笑似唱泰文歌，事前聽了幾百次並找老師指導咬字，幸好MV推出後反應好令她感動，但她只給自己5分，認為咬字還有很多進步空間，笑言要祈禱希望Eason沒聽過。



明禎透露有意今年推出廣東歌及1首國語跳唱歌，但因工作太忙，一直將計劃延期，又指要趁後生多搵錢。是否已搵到第1桶金？她笑指出道第3年已在台灣賺過百萬，在香港則仍未儲到錢買樓。對於入圍香港電影金像獎女配角，明禎笑言沒信心得獎，但預告造型師會為她揀超級性感戰衣，笑言當晚要跟「蝦頭」楊詩敏鬥性感。