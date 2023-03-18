導演會頒獎禮 《給十九歲的我》奪最佳電影 劉青雲稱帝 鄭秀文首封影后

■Dee（中）說不知MIRROR四子會出席。

■周秀娜以露背黑色晚裝亮相。

■張繼聰拖太太謝安琪（Kay）盛裝出席。

■負責頒獎給Sammi的古天樂，形容她是「大鑊」全勝。

■同場還有黃秋生及蔡思貝。

■林諾憑《白日青春》摘下最佳新演員獎。

■資深電影人張同祖獲頒「榮譽大獎」。

香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎禮前晚在尖沙咀舉行，電影《給十九歲的我》獲頒「最佳電影」，劉青雲及鄭秀文分別憑《神探大戰》及《流水落花》奪得「最佳男、女主角」。其他得獎人包括最佳新演員《白日青春》林諾、最佳新晉導演《正義迴廊》何爵天、最佳導演《神探大戰》韋家輝，以及資深電影人張同祖獲頒「榮譽大獎」。首次獲得導演會「最佳女主角」的Sammi指每個年紀都不放棄、不質疑自己。古天樂頒獎給Sammi時，形容她是「大鑊」全勝。Sammi表示，「得這個獎好開心，是專業評審給予的肯定。每個年紀都不要放棄，不要質疑自己。」對於奪金像獎的信心，她則笑說：「不敢諗，雖然有時（想法）都會彈出來，但這兩個獎已給我好多肯定。」她未將得獎消息通知老公許志安。青雲單拖現身：郭藹明冇戲癮憑《神探大戰》奪最佳男主角的青雲大有機會在金像獎再下一城，他笑言：「係咪呀？（有信心？）拎獎不需信心但拍戲需要，大家知我紀錄啦！（競爭激烈？）是好事，電影圈需要多新面孔，大家一齊玩。」他沒帶太太郭藹明出席，「劉太慣深居簡出，少出來活動，工作交晒畀我！（會否有戲癮？）她應該完全無，好享受現在生活，我不會不讓她演，女性要有自己生活。」郭偉倫強調清者自清紀錄片《給十九歲的我》獲頒發年度「最佳電影」，監製黃慧和導演之一郭偉倫出席領獎，二人沒受訪。黃慧在台上提到張婉婷導演吩咐她代為講感言，「她懇請石校長（英華女學校前校長）釋懷，她以有勇氣分享自己成長故事的同學為傲。」郭偉倫強調清者自清，無欺騙和強迫任何人拍攝。此外，資深電影人張同祖獲榮譽大獎，他談到導演是最不可捉摸，永遠妙想天開，難得大家認同他，他會一生以導演為工作。其他得獎人包括最佳新演員《白日青春》林諾、最佳新晉導演《正義迴廊》何爵天、最佳導演《神探大戰》韋家輝。同場還有MIRROR成員楊樂文（Lokman）、柳應廷（Jer）、邱傲然（Tiger）、陳瑞輝（Frankie）及ERROR的何啟華（Dee），Dee說不知MIRROR出席：「我以為是食餐飯，《毒舌大狀》有張枱，結果他們靚一靚咁正式，我則是華仔。」四子笑言是抽籤出席，Lokman指當然少不了提名金像獎新演員的Jer，又讚Frankie演技好，Tiger則有導演夢，更笑指Dee是「一億票房」。