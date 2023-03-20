南宮珉驚喜客串《模範的士2》

日前旋風式來港的韓星李帝勳，主演的《模範的士2》前晚播出的第8集收視再升到16%，刷新自身最高紀錄。此外，李帝勳之前客串南宮珉的劇集《千圜律師》，李帝勳早已有着「南宮珉前輩是否也能出演《模範的士2》呢？」的想法，如今終如願以償，南宮珉將在《模》劇客串登場。



在第9集預告尾聲，南宮珉以《千圜律師》的「千智勳」造型登場，他一身西裝、戴上太陽鏡，用千智勳的口吻問：「失禮了，請問你有硬幣嗎？」李帝勳就慢慢地轉過頭來。劇集正在黃Viu播出。