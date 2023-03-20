陳展鵬單文柔邊跑步邊集郵

一眾星級父母陳豪、陳展鵬、單文柔等帶同子女，昨日參加在迪士尼樂園舉行的長跑活動，陳豪這次與次子Nathan及細女Camilla首度參與3K賽事，「可以與子女一同共享天倫樂，十分Happy！」



陳展鵬與單文柔亦首次參加Disney Run，笑言這次比賽是為女兒探路，陳展鵬道：「我女兒最鍾意米奇、米妮同公主，所以今次跑步同時亦不忘為Quinta與一眾迪士尼朋友集郵，期待下年Quinta長大點，帶埋佢一齊跑。」