TVB聯乘淘寶 3月30日直播再臨

■陳豪與陳敏之首度直播帶貨，營業額令人驚喜。

■《獎門人 Ladies First感謝祭》成績好，無線將乘勝追擊。

■《獎門人》帶好多歡樂畀觀眾。

無線聯乘淘寶在本月7日的直播帶貨成績斐然，6小時創出2,600萬元的驚人銷售額。筆者得知無線將乘勝追擊，決定於今個月30日（星期四）再舉行另一場直播帶貨，聽說，陳自瑤YoYo將加入第2場的直播帶貨衝金，加上目前購買意欲轉強，相信要打破上趟紀錄，上望半億銷售額，亦不會意外。一直深信數字不會騙人，紀錄是要來打破。消費劵出籠還有不到1個月，不少香港市民已磨拳擦掌睇定心頭好，準備出擊。親身經歷是剛過去的星期六，筆者晚上8時許到尖沙嘴晚膳，街頭人群熙攘，停車場更是一位難求。The ONE停車場收費41元1小時，但依然泊滿，等候入場的汽車超過10輛，足證市民消費意欲旺盛。藝人直播帶貨必勝方程式無線早着先機，同內地最大網上零售平台淘寶簽定合作意向，在年內推出共48場直播帶貨。第一場上兩星期舉行，小試牛刀成效令人驚喜，2,600萬元的銷售額、485萬的觀看次數，成績有目共睹。之後已有其他電商聲言效法，此乃後話。之前提到無線的必勝方程式，建基於強大的收視率、人氣藝人；更重要的是品牌效應，三者結合轉化成實質收益。就算其他電商想仿效，相信都只是徒具其形，未見其神。陳豪以經典劇《溏心風暴》的「得得地」形象直播帶貨，觀眾感覺親切而熟悉，加上背靠無線的大品牌，人們自然樂於入貨。要知道在大灣區的市民，不少都是睇無線劇長大的捧場客，這群人投入社會工作後的購買力，加起來有多驚人，可想而知。與淘寶合作養成購物習慣據聞無線今次繼續雙箭頭出擊，香港以《獎門人感謝祭》再度出擊，內地平台上就以淘寶直播帶貨破上回銷售關口。上次二者結合創造出共3,400萬元銷售額，成效令人滿意，自然乘勝追擊。《獎門人》同淘寶直播帶貨配合，就如足球比賽，既有美斯的傳球助攻，又有迪馬利亞的入楔射門，所以話銷售額絕對有機會翻一番。無線往後只要恆常舉行類似模式，以《獎門人》開胃醒神打頭陣好，或作為美點雙輝的壓軸演出，配上無線聯乘淘寶的重頭銷售戲碼，養成觀眾一種購物習慣。接下來的40多場直播帶貨，自必有餘未盡，創出一番新氣象。