與蔡思貝牀戲掀熱話 黃宗澤自揭是幕後黑手黃宗澤

■黎燕珊夾埋蔡思貝，想灌醉黃宗澤。

■睇住爛醉如泥的黃宗澤，黎燕珊與蔡思貝一臉得咗表情。

■譚俊彥召開特別行動組，誓要找出Martin真身。

■胡定欣飾演的屠敏一心想報仇。

■黃智賢飾演的卓廷光是否幕後大波士？

■胡定欣約王浩信到佛堂曉以大義。

無線劇集《廉政狙擊》今晚進入結局周，黃宗澤與蔡思貝的牀戲，之前在內地播出後引發熱議，亦將於今晚的第21集播出。黃宗澤笑言這場戲是臨時加碼，而幕後黑手就是他。之前在內地播出後引發熱議的牀戲，將於今晚播出。劇情講述已與子峰（黃宗澤）拍拖的曉山（蔡思貝飾）因有感子峰「感情遲鈍」遲遲沒有進展，同時子峰母親群姐（黎燕珊飾）亦心急抱孫，遂拉埋「未來新抱」夾計灌醉子峰令二人米已成炊，子峰翌日被曉山的鼻鼾聲吵醒後，才發現自己酒後亂性……。原來該場牀戲，是黃宗澤（Bosco）與導演即興「度」出來，Bosco早前與王浩信接受電台節目訪問時，便自揭臨時要求加牀戲背後真相：「其實劇本本身冇嘅，只係有類似嘅嘢，咁我就同導演講點樣場戲可以好睇啲，因為套劇太沉重，但我覺我屋企嘅戲可以輕鬆啲，因為有個搞事嘅阿媽，又有個傻大姐蔡思貝。我哋係咁傾係咁傾，講到話我阿媽成日好想我成家立室，我就話不如阿媽同未來新抱夾計去搞呢件事出嚟啦，導演聽完都覺得好新鮮，仲話：『好少咁拍喎，不如試吓』。之後導演就返去寫咗出嚟。」胡定欣勸王浩信振作進入結局周，除了屠敏（胡定欣飾）的真正身份—洛子欣將愈來愈公開外，「Martin」真身亦會曝光。除了韋繼明（王浩信飾），ICAC章Sir（譚俊彥飾）一直懷疑卓廷光（黃智賢飾）在O記及ICAC均有人助其在受查期間甩身。為將卓廷光繩之於法，章Sir召開特別行動組，但原來卓廷光等人口中的「Martin」原來並不止一個人，牽涉者真實身份更是超乎想像……另外，一心要向卓廷光報冧樓之仇的屠敏亦快馬加鞭，屠敏先約自殺不遂的繼明到放滿冧樓亡靈的佛堂，苦勸對方振作，最終繼明決定力撐屠敏。