連任打吡大使 喜見香港回復繁榮 甄子丹見證楊紫瓊封后開心到彈起

甄子丹與楊紫瓊曾合作多部電影，如《臥虎藏龍：青冥寶劍》、《新流星蝴蝶劍》、《詠春》等等，他笑言勾起不少拍攝時的回憶，「除了拍戲，我們還有一齊打麻將、食飯，一齊拍戲前後、生活上的相聚都會記起，想不到有日她會打破很多紀錄，為華人、女性爭光。（會不會有機會再合作？）嘩，她現在很忙，我想現在要排30年，但見到她的成績真的很開心很感動！」
《殺神4》男星離世感震驚
甄子丹的新戲《殺神John Wick 4》即將在香港上映，講到有份演出的黑人男星Lance Reddick日前離世，甄子丹表示知道消息後，都覺得震驚和不舒服，雖然與對方沒有對手戲，但有看過他的演出，詩詩指Lance本身都很健康，甄子丹歎世事難料。談到他早前為《殺》宣傳時的受訪內容引起爭議，甄子丹表示每個人都可擁有言論自由，覺得世界要多點愛與包容，「我不想講太多，今日很開心，香港這幾年經歷很多事，現在大家終於不用戴口罩，見到香港逐步回復繁榮，真的覺得很鼓舞。」又說會做新節目，但暫時未能透露詳情。
另外，早前遇害的蔡天鳳曾在社交網分享出席電影《天龍八部之喬峰傳》首映禮，並與甄子丹合照，甄子丹表示當日有很多贊助商出席，蔡天鳳是其中之一，「我不認識她，對於合照我是有求必應，看到新聞才知道發生大件事，我不想評論，件事太複雜，任何人有這些遭遇都會覺得難過。」