陳家樂指連詩雅病態減肥

陳家樂昨日現身馬場，被問為何不與準陳太連詩雅（Shiga）一起出席？他指大家不同公司，時間及價錢暫未談攏，希望日後可以夫妻檔搵銀。提到下月26日的婚禮，家樂透露幾日後會過大禮，但仍未邀請所有賓客及未派囍帖：「未來陳太想我哋嘅相可以印落去，所以到o依家都仲未印好。」



不過，家樂慶幸雙方家人很配合，未有太多意見，但大爆Shiga減肥減到有點病態，瘦到我見猶憐！至於賓客名單，他透露最初只預計有180人，但單計英皇已超過100人，現時加至240人，相信會再增加。