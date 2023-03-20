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陳家樂指連詩雅病態減肥

2023-03-20 列印
■陳家樂與湯怡這對老拍檔繼續孖住出活動。
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陳家樂昨日現身馬場，被問為何不與準陳太連詩雅（Shiga）一起出席？他指大家不同公司，時間及價錢暫未談攏，希望日後可以夫妻檔搵銀。提到下月26日的婚禮，家樂透露幾日後會過大禮，但仍未邀請所有賓客及未派囍帖：「未來陳太想我哋嘅相可以印落去，所以到o依家都仲未印好。」

不過，家樂慶幸雙方家人很配合，未有太多意見，但大爆Shiga減肥減到有點病態，瘦到我見猶憐！至於賓客名單，他透露最初只預計有180人，但單計英皇已超過100人，現時加至240人，相信會再增加。
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