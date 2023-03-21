劉江黃文慧拍《死屍》超高質狂加戲 何爵天冇信心拎金像導演：唔敢諗

■何爵天在香港電影評論學會會長鄭政恆手上，領取《正義迴廊》推薦電影獎。

■何爵天很感激導演翁子光不斷給他機會，又將他推薦給其他製作人。

■何爵天讚《死屍》內每個演員都演得好，特別是前輩劉江和黃文慧。

■《死屍》中，鄭中基和呂爵安飾演關係極差的父子。

■何爵天認為新導演不應只拍自己擅長的電影，應該挑戰更多類型才能豐富經驗。

剛憑首部執導電影《正義迴廊》奪得香港電影導演會新晉導演獎的何爵天，最近再有截然不同新作《死屍死時四十四》，他大讚演員出色，特別是前輩劉江和黃文慧（Bonnie），更因兩人演得太出色而不斷加戲。講到《正義》獲金像獎15項提名，他就睇好能夠憑編劇奪獎。 採訪：杜杜新片《死屍》由何超儀投資，早在《正義》未上映已邀請何爵天執導此片，何導演感激監製錢小蕙、翁子光和楊偉倫推薦他，「錢小蕙係楊偉倫經理人，嗰時佢只係見過我喺現場執行拍攝，一場《正義迴廊》嘅戲都未睇就推薦畀超儀，所以真係好感激佢哋嘅信任，仲要多謝翁子光同楊偉倫幫口，全靠佢哋同監製講，令佢哋對我有信心畀呢次機會我。」他表示很欣賞超儀演出，希望下次有機會以導演及演員身份合作。睇好《正義》奪編劇獎何爵天在《死屍》跟很多演員初次合作，他大讚每個演員都好出色，演喜劇出色的毛舜筠和鄭中基（Ronald）當然令他好放心，「毛姐拍完嗰日戲，會返屋企再諗吓有咩可以做好啲，之後提議補戲，Ronald喺現場一樣會畀好多意見，令件事更加好。」而兩個活寶貝劉江和黃文慧，何爵天更加讚不停，「好記得Bonnie姐圍讀已變咗個角色，雖然劉老師話自己比較少拍喜劇，但喺樓梯嗰場又會加啲同自己打氣嘅嘢去豐富角色，所以我忍唔住加咗佢哋戲。」何爵天坦承最初收到錢小蕙邀請戰戰兢兢，因黑色喜劇是新挑戰，但他認為新導演更應該嘗試不同類型作品，「雖然兩套戲好似唔同類型，但都係講社會上大家面對嘅問題，都係好貼地。」對於《正義迴廊》獲金像獎15項提名，包括最佳導演及新晉導演，他就希望團隊得獎多過個人奪獎，「個人獎真係冇乜信心，提名嘅新導演個個都好出色，最佳導演更加唔敢諗啦！比較睇好就係編劇得獎，其實團隊得獎自己會更加開心。」