李多海結束8年愛情長跑 5月下嫁歌手SE7EN

■李多海與SE7EN結束8年愛情長跑。

■李多海2016年認與SE7EN拍拖，終拉埋天窗。

韓國女星李多海和歌手SE7EN（崔東昱）拍拖8年，昨日終宣佈將於5月拉埋天窗，李多海在社交網公開喜訊：「我和韓國歌手SE7EN 8年的戀愛長跑終於結束了，5月婚禮的季節我們即將喜結連理，我們會帶着大家的祝福開始新的生活，盡到一個做妻子做丈夫的責任，相親相愛，相濡以沫，希望大家以後也繼續支持我們，愛我們。」SE7EN也提到，2023年迎來了出道20周年，特別對一直以來給予支持的粉絲表達感謝。李多海去年與SE7EN在節目首次同框時，2人還聊到李多海母親起初對於戀情並不滿意，後來SE7EN逐步用搞笑熱情的態度成功打動李多海母親，關係已親如家人。李多海因演出韓劇《大話妹》走紅，後來作品有《推奴》、《Miss Ripley》等人氣韓劇，但近幾年來卻鮮見出現在幕前。