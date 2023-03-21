赴首爾拍攝被批「辱韓」 平野紫耀遭韓網民狂轟

■有傳平野紫耀有意在韓國出道，但經歷今次事件應無機會。

日本尊尼組合King & Prince人氣男星平野紫耀，赴首爾街頭拍攝《King & PrinceRu》日前播出，沒想到初次到訪韓國卻因發言惹怒韓網，韓媒更以「平野紫耀誰呀？無視韓國的日本國民偶像」為題作報道。據指節目中製作組詢問幾個和韓國有關的問題，平野紫耀被問及「有認識的韓文嗎？」他搞笑以中文回答「謝謝」、「北京烤鴨」、「我愛你」。再問到平野紫耀韓國的首都在哪裏？他竟回答韓國姓氏「朴」，無厘頭發言引網民炮轟是「辱韓」。但最受非議的是，平野紫耀說此次的韓國之行，是「來日」而非「來韓」。據指此說法背後有着將韓國視為日本殖民地的「殖民主義」觀點，因此惹怒韓國民眾。平野紫耀去年才宣佈於5月退出尊尼事務所及King & Prince，更一度傳他將加入BTS所屬公司HYBE娛樂重新出道，不過經過今次事件，韓網民呼籲HYBE絕對不要考慮平野紫耀。