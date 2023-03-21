鄭俊弘難得夫妻檔同台表演 炎明熹18歲最想換身份證

■何雁詩與鄭俊弘獻唱阿梅及張國榮的《風華絕代》。

炎明熹（Gigi）昨日錄影《勁歌金曲》，下月9日是Gigi的18歲生日，她笑言：「唔想長大，細個時想快啲大，但長大了想變返細！」問她18歲最想做甚麼事？她笑言最想換身份證。有人建議她用運氣買六合彩或貼考試題目，Gigi則主張運氣要留有用時才用。今年生日她希望與家人及粉絲度過，父母會帶弟妹來港為她慶祝，希望可以盡興；公司與粉絲正在籌備為她舉行生日會慶祝。同場錄影的何雁詩及鄭俊弘甚少夫妻檔演出，何雁詩指婚後市道淡靜，她多數在家與老公合唱，今次在節目唱張國榮及梅艷芳的《風華絕代》，要大膽些，雖做不到哥哥及梅姐的層次，希望盡力對這首歌有交代。說到哥哥及梅姐在這首歌動作大膽，鄭俊弘則說與不熟悉的人唱這首歌比較尷尬，何雁詩笑說還未傾妥錫錫，看臨場感覺。