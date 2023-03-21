軒仔倫敦開騷收Wyman大禮

張敬軒一連3場於英國倫敦殿堂級場地Royal Albert Hall的演唱會日前來到尾場。一如首兩場，軒仔除了唱出多首耳熟能詳金曲，亦不忘跟觀眾互動，現場歌迷紛紛向他送上禮物，當軒仔拿起歌迷送上的一大紮花時說道：「咩嚟㗎入面，咁重嘅？」歌迷回答花束內裝了水，軒仔就謂：「嘩！送花送埋水，如果同你結婚你咪送埋大牀？你啲機會唔使留俾我呀，留俾第二個得㗎啦。」



而是夜亮點則是壓軸歌曲，軒仔唱出由自己作曲、黃偉文（Wyman）填詞還未發佈的新歌《隱形遊樂場》。原來這是Wyman送給軒仔的大禮，歌詞更是Wyman於尾場前一晚的半夜時份，親自送到酒店給軒仔，絕對是新鮮滾熱辣。