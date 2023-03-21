方力申冇陪女友赴韓出庭

43歲方力申最近公開與葉萱（Maple）拍拖，而其女友是紀錄片《以神之名：信仰的背叛》中的受害者之一。片中Maple哭訴曾遭韓國邪教「攝理教」教主鄭明析性侵17次，並決心出庭作證。Maple將於今日出庭，小方早前表示願意陪女友到韓國，但就似乎未有同行。昨早約8時多，他在IG限時動態連發兩個貼文，相中見戴住泳鏡的他如常到泳池游水，更穿上球衣，恭賀阿仙奴贏波。其後小方再貼出一張哈哈笑的公仔相，留言練習完要歎杯咖啡，看來心情不錯，未有因女友出庭事件受影響。