想全亞洲人都識佢 視楊紫瓊為目標 素海霖被開價10萬求上牀：我都搵到啦

英文老師■被女友裕美取笑早洩的林作，扁晒嘴向舊學生Erena求解決方法。

人氣急升■Erena的IG follower由87,000勁升到183,000，反應比預期中好。

了解男人■玩咗兩年Patreon，Erena好了解男人要啲乜，齋賣弄性感未必會有反應，個人賣相網最貴月費盛惠$79,280。

拍過電影■2021年Erena以真名蘇凱琳拍攝港產片《＃PTGF出租女友》。

發明星夢■早於2016年，Erena以蘇浵藝名簽約大名娛樂成為歌手。

3月賣點■Erena的Patreon 3月賣點，有深藍色性感低胸喱士睡衣加乳貼，又有眼鏡娘加T-Back，箍客真係唔容易。

AV味濃 ■Erena的Patreon賣相設定都有超濃AV味，隨意一條題就有「老公可唔可以早啲返嚟餵飽我？」（註：冇入會所以冇相睇）

港產女優■Erena以「絵麗奈」進軍日本AV界，售2980日圓（約$178)的AV將於本月尾30號推出。

終極目標■Erena視楊紫瓊為目標，第一步要喺亞洲市場打響知名度。

26歲素海霖（Erena）進軍日本AV界成為首位港產女優，消息一出震撼全港，討論區被其日本藝名「絵麗奈」洗版。連拍兩套處女作的她，有日本AV界天王清水健錫住「打真軍」，激戰期間減輕力度，仲會帶住佢轉換位置，令貴為做愛KOL的Erena好享受。另外，揚言要成為有影響力女性的Erena，終極目標想成為剛奪奧斯卡影后的楊紫瓊，第一步先獲亞洲人認識。對於網民臭口稱她為「電子雞」，Erena直認有收過問價但唔會覆，坦言「我都搵到，唔會心動。」 採訪：方騫平 攝影：譚志光自己上網check過時辰八字，Erena以藝名素海霖出道。其實她早於2016年以藝名蘇浵簽約大名娛樂，之後再用真名蘇凱琳拍電影《＃PTGF出租女友》，Erena否認在娛樂圈撈唔掂才把心一橫拍AV：「其實有咁多嘢做唔一定揀呢份工，想有突破要破釜沉舟，係好搏，咁易放開自己，一早有人做咗啦。」Erena抗拒重提舊史因為想保護家人，更坦言家人一定唔支持她的決定：「佢哋都知我任性，會互相尊重，在心中，我都怕親戚會畀壓力佢哋。」林作求救增加持久力4年前擔任Erena英文班補習老師的林作現身爆料：「佢上堂時成日遲到早退，仲迷到呢……」被數的Erena尷尬回應：「你唔好理我啦。」曾被女友裕美取笑得30秒的林作，乘機請教如何增加持久力？Erena即讚裕美好勁，令到林作咁快完事，又稱跟前度做愛對方亦只能維持1至2分鐘，她黑面後覺得對方可愛：「做愛做得太耐女仔好攰，反而鍾意多次數，想要咪迫佢囉。」她認為每人享受嘅嘢唔同，她試過最勁一周做愛20次。私訊下體相要求評價Erena自公開做AV女優後，IG follower由87,000勁升至183,000人，至於賣性感相及影片的Patreon，今年初曾加咗兩嚿幾水，最平月費變$555，但近月食住人氣，訂閱人數去返早期水平，「香港賣相網市場飽和，我經營咗兩年冇晒新鮮感，好彩o依家收入多返，都有5位數，每月夠我養活自己及照顧到家人少少，我覺得價格合理。」另外，為增加客源，今年初Erena為賣相網增添凸點相。問到最貴月費盛惠$79,280，Erena即sales上身，「有手動收藏功能，可收藏之前嘅內容。」她行走江湖多年，曾收過大量私訊問價，由幾千到10萬不等，希望有更親密接觸，甚至傳下體相求評價。Erena坦言：「賣得相就預咗，我性格癲癲哋㗎，接受能力比較高，明白有啲人要搵位發洩，我心情好咪評論吓囉，但問價就唔會應，我都搵到咁嘅錢，唔會心動，應咗佢哋咪以為有機會？」堅稱冇整容唔排除整對於近日被傳媒高度關注，更稱為香港之光，Erena用平常心面對，「升得快有可能跌得快，呢段時間睇到好人性一面，邊啲人會留喺你身邊，唔好將讚美當晒係真。」對於負評，她最介意被鬧唔理父母感受：「有留言鬧我係『電子雞』，又話我整容樣，我唔會因為咁唔去做，筆錢用嚟生活重要過佢哋抨擊我，佢哋夠膽咪用真身同我講囉。」另外，Erena視被指整過容係讚美，「樣衰就唔會俾人咁講。」而記者再三追問下，她堅稱冇整過容，但唔排除日本經理人公司會有此要求。最後Erena堅信AV有市場需求：「大部份人鍾意做愛多過食飯，只係唔肯認！」