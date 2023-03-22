試食譚仔三哥新品 邱鋒澤自嘲點餐似講泰文

■邱鋒澤坦言鍾意食辣流汗的感覺。

■邱鋒澤表示「三哥酸菜鯛魚米線」好開胃。

■邱鋒澤出席「譚仔三哥」活動，吸引近百粉絲到場支持。

■邱鋒澤向現場粉絲派心心。

■邱鋒澤認為食辣可令人提起精神。

■與在場粉絲玩遊戲時，邱鋒澤用「姐姐話」為粉絲點餐。

邱鋒澤（鋒澤）專程來港3天，為「譚仔三哥」代言工作拍攝宣傳海報及出席宣傳活動，他透露，正計劃下半年來港舉行個人音樂會，再與歌迷見面。台灣組合五堅情成員邱鋒澤（鋒澤）專程來港3天，為譚仔三哥代言工作拍攝宣傳海報，昨日更到奧海城店出席譚仔三哥米線「三哥酸菜鯛魚米線」發佈會，吸引近百粉絲到場支持。鋒澤稱，拍攝海報有兩個造型，一個是黑西裝帥氣，另一個則是可愛，拍攝效果很好，就連他也想帶回台灣收藏。他與在場粉絲玩遊戲時，用「姐姐話」為粉絲點餐，但他講到像泰文般完全聽不明白，就連鋒澤自己也忍不住笑，連續幾次笑至蹲低身。之後即場試食他推介的「三哥酸菜鯛魚米線」、「香烤豬柳」及「椰香奶蓋咖啡」，他即時以廣東話說：「好好食呀！」鋒澤表示，自己是鍾意食辣之人，所以剛剛選擇5小辣，上台前試食了一點點已即時流汗，他說：「但我很喜歡這感覺，因為即時精神起來，酸菜又很開胃。」計劃來港舉行音樂會鋒澤感到香港對他很支持，計劃6月後的下半年在港舉行個人音樂會，但日子還未確定，更呼籲粉絲多加留意他的消息。問他可有帶女朋友來港？鋒澤表示沒有女友，雖很想有女朋友，但現在以音樂為先，希望五堅情能盡快踏上紅館。問到他的隊友陳零九分手後現在心情及狀況如何？鋒澤表示，與零九一直有傾偈，所以還好，現在出去散散心，問零九是否出外旅遊？他表示，不算旅遊，只是去拍一些東西。至於他經常來港，其他隊友可有羨慕他？鋒澤表示，沒想到五堅情完show後兩星期自己便再次來港，不過，婁峻碩5月在旺角開音樂會，他很快便會來，更指幾位成員都會常來，因為香港是他們鍾意的地方。