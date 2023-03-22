周興哲戴帽逛街被認出 吳家忻用情傷寫歌

■早前與林家熙分手的吳家忻指可以情傷創作歌曲。

周興哲昨日現身香港出席時裝活動，他這次快閃來港3天，期間為中學好友慶生，未婚妻沒同行，他有抽空逛旺角，戴帽也被認出，談到很想念在紅館開騷，跟粉絲約定下年再來。提到陳卓賢為林俊傑演唱會擔任表演嘉賓卻被「彈鐘」，周興哲不知道此事。問到與表演嘉賓在綵排時若發生問題，會讓對方繼續還是取消其演出？周興哲表示：「會繼續與他一起演出，不過我不了解這件事，這次我也沒時間看JJ的演出。」至於同場旳吳家忻，提到早前與林家熙分手，近日頻頻出席品牌活動，收入豬籠入水，問她是否以收入洗情傷？她說：「都可以留低情傷做寫歌創作靈感，（寫歌時會觸景傷情喊嗎？）用來寫歌的時候吧！我個人是開心的。」她更即時扮喊，其實只是有點鼻水，要用紙巾清理一下。