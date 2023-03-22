《殺神4》首映 甄子丹獲男星行跪拜禮致敬

■奇洛李維斯及Laurence都戴上藍絲帶悼念Lance。 美聯社

■《殺神4》成為上周五猝逝的60歲男星Lance Reddick遺作。

■甄子丹獲男星Mark Dacascos跪地致敬。路透社

主演《殺神John Wick 4》的奇洛李維斯（Keanu Reeves）、Laurence Fishburne、甄子丹、日本男星真田廣之、日裔英國歌手Rina Sawayama（澤山璃奈）、Ian McShane、導演Chad Stahelski等昨日亮相洛杉磯首映禮。甄子丹穿上湖水藍色西裝登場，並獲男星Mark Dacascos跪地致敬。一眾嘉賓都佩戴藍色絲帶悼念上周五猝逝的60歲男星Lance Reddick，此片成為他的遺作。Laurence受訪時提起Lance激動得眼濕濕，奇洛亦稱：「只是為了在他的光芒下，有機會和他一起工作，我會珍惜我的餘生。」奇洛和導演Chad更一同發聲明悼念Lance。男星Ian在戲中跟Lance有不少對手戲，表示：「他是非常好的拍檔、演員，最重要是非常好的人。」