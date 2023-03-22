Friend足20年快樂互寸嘈到癲 黃宗澤胡定欣王浩信首畫初戀對象

■Bosco落筆時已笑不停，公開大作後大家都起哄。

■定欣講明不是懶，只是不想畫醜心目中的男神張兆輝。

■浩信所畫的初戀對象真係幾靚，達專業水準。

■浩信、定欣和Bosco在TVB多年來合作無間，早已建立類似「五茶煲」的友情。

■Bosco中學時已高大靚仔，初戀是高中女同學。

■小學時期的定欣，人仔細細已識得玩暗戀。

■好難想像中學時的浩信，竟然是個怕醜仔。

■Bosco和浩信在劇中有不少兄弟間的對手戲。

■定欣和智雯私底下感情極好，要演好姊妹無難度。

黃宗澤（Bosco）、胡定欣和王浩信繼2013年《貓屎媽媽》後，相隔10年再於《廉政狙擊》合作，劇中3人是兒時好友，叫3人講吓舊史包括初戀，估佢哋唔到表現雀躍，更首度親畫初戀對象，爆笑之餘仲好鬼嘈。採訪：杜杜 攝影：Stanley（黃宗澤）形象：Queenie Yu 服裝：Wardrobe:Homme Plisse by Issey Miyake 髮型：Kel Fung@HH salon.nail 化妝：Davina from Cyrus Lee's team （胡定欣）形象：Queenie Yu 服裝：Isabel Marant 髮型：Matt Chiu XENTER SALON 化妝：Stephen Lau （王浩信）服裝：Harvey Nichols 髮型：Sue Cheung 化妝：Herny LiBosco在現實中都有類似《廉》中的「五茶煲」友情，「初中時一齊長大嘅五個同學，到o依家都好好兄弟，我哋個group都係寫五兄弟，所以會有啲共鳴。」而浩信和定欣就認為「五茶煲」跟他們在TVB一齊大的感情很相似，演繹時好易投入。浩信說：「我哋五個人嘅關係都差唔多10幾20年，足夠投入角色。」定欣跟好姊妹黃智雯真實相處的感覺亦放到演繹上，「我同智雯成為好朋友後今次第一次合作，好珍惜呢個機會，有場講同我相認攬住我，好有感覺，最難係隱藏我嘅情緒，佢出現感情問題我畀意見，雖然現實佢唔需要我咁做，但嗰種對談就好似現實中智雯同定欣，好情深傾偈嘅感覺。」王浩信心儀同學似晴子講完角色就返回現實講吓舊時，初戀是必答題目，要3人用畫畫方式公開人生首位心儀對象，3人未落筆先興奮，邊畫邊講更互相不停插嘴，嘈到呢。（黃：黃宗澤、胡：胡定欣、王：王浩信、記：記者）先由讀美術的王浩信打頭陣，畫得有水準兼勁有動漫感覺，Bosco和定欣都睇到嘩嘩聲。王：我係鍾意畫漫畫，呢個係我第一個畫嘅image，有少少參考我鍾意嘅日本……。黃：（搶答）飯島愛（已故日本知名AV女優），哈哈！王：哈哈！參考好鍾意嘅日本漫畫《男兒當入樽》裏面嘅赤木晴子個畫風，都有少少似我初戀情人。嗰時我14、15歲，初戀對象都係眼大大、鼻高高、頭髮短短，因為學校唔畀留咁長，佢係同學嚟，但我哋冇一齊到，來龍去脈唔講咁多，我嗰時好怕醜，由F1鍾意佢到F2，F2終於同班，佢仲坐我隔籬，但我全個學期緊張到一句說話都冇同佢講過。記：你冇同人哋講過嘢，以為你憎佢O添！黃：係啦！王：怕醜嘛！胡定欣細個暗戀「張兆輝」輪到胡定欣，當事人自稱只識畫火柴人所以放棄唔畫，選擇用名交代。胡：張兆輝，輝哥！黃：唔係要畫嘅咩，我都敢出街啦！胡：輝哥咁靚仔，我驚畫得唔好呀！我讀緊小學，好記得去一個老師屋企補習，曾經出現過一位哥哥，我係心心眼，補緊習偷望佢，個感覺好似輝哥，仲諗將來老公要揀呢類型，好有安全感好穩重。記：嗰時係咪睇得多輝哥啲戲？胡：唔係，係嗰刻覺得呢種男人好吸引到我，但我真係讀小學㗎咋，好單純嘅感覺。問到有否同張兆輝講過？定欣表示有，而輝嫂當時亦在場，但她已忘記輝哥當時反應，Bosco即笑言：「輝哥喺度震緊，我老婆喺隔籬講啲咁嘅嘢，哈哈！」定欣即補充：「今時今日我認識輝哥，知道佢嘅好，證明我鍾意係冇錯，佢係好好嘅老公。輝哥每次行出嚟，我都覺得真係好靚仔呀！」Bosco有兄弟幫手追女仔Bosco壓軸出場，講明唔識畫畫，但仍然好勇敢公開大作，仲邊畫邊唱出賣年齡的歌「圓圈加一點，圓圈加一點。」以為Bosco品味奇特，暗戀對象似多啦A夢，「係我第一個鍾意嘅卡通，邊個生到叮噹咁樣，哈哈！」搞完事先肯正經答。黃：初戀咪同班同學，F4、F5，咦！有冇記錯。胡：定係小4小5，哈哈！王：K1，哈哈！黃：應該係F6、F7，佢係第2間學校轉過嚟，短頭髮，唔係大大的眼，我同佢（王浩信）有分別。王：佢鍾意單眼皮。記：點樣追到佢？黃：都係一大班朋友約出去玩。坐吓埋啲，坐吓埋啲咁囉！胡：叫你啲兄弟欺負佢，你再英雄救美，哈哈！王：點知啲兄弟真係欺負佢，哈哈！黃：男仔都係咁，你鍾意邊個其他會幫忙攞電話，幫兄弟做啲嘢。記：畢咗業就完？黃：我入咗行先至完，呢啲就唔好提啦，又唔係傷心嘅，不過過咗去。