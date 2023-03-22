草蜢相隔13年再登小巨蛋 傑仔見前輩捧場爆喊

■草蜢以台北小巨蛋，作為世界巡演首站。

草蜢睽違台灣13年再攻台北小巨蛋，上周末舉行《RE：GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會》作為世界巡演首站，獲當地重量級好友張小燕、蘇慧倫、范曉萱、羅時豐、許富凱及曾國城等捧場。37年前草蜢初到台灣工作，獲小燕姐、羅時豐、許富凱和曾國城等前輩藝人愛錫和支持，當晚傑仔在台上看見他們在貴賓席投入睇騷，即感動爆喊，到安歌更即興邀一眾綜藝之神上台合唱。完騷後草蜢受訪表示好感動，傑仔坦言一直強忍淚水，但看到小燕姐時終忍不住，蘇志威指小燕姐和曾國城平日早睡，好難得在台下玩到完場，蔡一智希望好快再來開Part 2。而今次台北站三面台演出是重新編排，預告巡演各站都會度身訂造，兩星期後到美國東西岸巡演，接着到星馬站。