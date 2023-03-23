勝利與網紅女友拍拖遊曼谷

韓團BIGBANG前成員勝利因賭博、為性交易作中介等多項罪名被判入獄1年半，今年2月9日已刑滿出獄。據知情人士透露，勝利出獄後的生活與他入獄前沒有太大變化，曾主動聯繫多名演藝界好友，邀請他們一起去夜店。



昨日韓國八卦媒體《Dispatch》踢爆勝利疑跟拍拖多年的網紅女友劉惠媛到泰國曼谷享受二人世界，D社公開當地人提供的照片，指勝利和女友本月5日到曼谷某高級酒店度假，並拖手到酒店大堂，D社致電該酒店，酒店指勝利已退房。