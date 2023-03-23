余香凝計劃今年再生B

前晚余香凝到尖沙咀出席電訊公司活動，她開心表示，2年前仍未出生的女兒在她懷中出席這品牌活動，令她印象深刻，所以希望這次出席完活動又有好事在她身上發生，因為她打算今年再添丁。問余香凝生孖胎是否更好？她笑言：「3個好呀！好意頭，不過，我與老公家族也未試過有孖胎，如果有就是天意。但我個人來說，生2個便夠，因為我怕自己老了的時候很煩，有2個孩子，他們可以有商有量，（這次老公想生仔還是女？）仔女都無所謂，最緊要健康。」