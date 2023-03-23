直擊巨咪長腿人妻為HOY TV浸溫泉 前港姐王卓淇曾被問價包養 爆喊道歉

連環爆喊■王卓淇表示今次拍攝全靠監製張志明主動搵佢，之後就喊住道歉，眼淺的Bonnie喊埋一份。

有前有後■「E cup人妻」Michelle前後都咁正。

更添誘惑■Bonnie嘅濕水「愛美神導彈胸」，更加誘惑。

港姐亞軍■2014年港姐冠軍邵珮詩（中）、亞軍王卓淇（左）及季軍何豔娟（右），但3人已再冇聯絡。

中門大開■Michelle（左）嘅泳衣中門大開展現深坑事業線，王卓淇甘拜下風。

長腿女神■王卓淇身材較窈窕，擁41.5吋白滑長腿及22吋蛇腰。

曾經拍拖■2015年坤哥送花和彈結他施展冧功，最終冧掂王卓淇，不過男方因花心而分手收場。

產量唔多■王卓淇自言從冇打關係，更視拍門求演出機會係可恥行為，所以感激用過她的監製。

吳業坤舊愛，2014年港姐亞軍王卓淇（Erin）離開TVB已3年，之後轉戰內地做KOL，最近首為HOY TV到廣東省拍攝旅遊節目《獨家旅行團》。32A的王卓淇跟嘉賓，34C Summer Girls Bonnie（張可盈）及32E「E cup人妻」Michelle（陳思穎）介紹溫泉放題，有樣有腳有胸仲有蜜桃臀睇，觀眾真幸福。對於兜個大圈重返香港發展，王卓淇自爆港姐在任期間受盡誘惑，更突然感觸爆喊兼道歉：「我對唔住好多人。」採訪：方騫平隨着各地通關，本港各大電視台的旅遊節目都變得波濤「胸」湧。HOY TV 77台都唔執輸，下周一至五起，晚上9時將播出《獨家旅行團》，由王卓淇聯同Bonnie、Michelle、Annalise（樂翊榆）及Hannah（卓淑貞），到廣東省一帶介紹旅遊熱點、地道美食及特式溫泉。《頭條日報》記者現場直擊，首批團友王卓淇、Bonnie及Michelle於網紅溫泉酒店泳池大晒火辣body，翌日Michelle更大解放，換上中門大開泳衣，置身無邊際泳池展露深坑事業線，加埋41.5吋「長腿女神」王卓淇，性感養眼，在場男女泳客都忍唔住喪目及。出鏡前「撥胸」谷到盡王卓淇投晒降：「我得普通身材，唔似Bonnie有『愛美神導彈胸』，見佢着泳衣，都忍唔住要求『可唔可以摸吓？』」Bonnie就好欣賞王卓淇嘅美腿：「香港女仔個個有佢嘅白滑長腿就贏晒啦！」兩人再讚Michelle走歐美風，擁有最靚嘅蜜桃臀，故3人各有特色，冇人會輸。不過王卓淇坦言有加胸墊：「並唔係鬥托，只係為咗靚啲啫，我哋出鏡前仲會『左右最後一撥』谷到盡，呢個做法好重要。」相隔3年回歸香港，31歲王卓淇突然感觸爆喊：「以前細路女唔懂事，唔會表達，又唔識得埋堆，覺得自己冇搶人男友、冇傷害人，只係講真話，好似喺直播時直腸直肚回答網民，話前公司人工低，養唔掂自己，頂唔住要走；又話港姐亞軍后冠唔係真鑽石，原來做返自己係唔得，我只係小塵埃唔輪到我講嘢，會畀人覺得我唔感恩，要照顧人哋感受。」經歷3年獨自外闖，王卓琪自覺長大咗，希望重新開始。Bonnie讚揚王卓淇會用前輩身份照顧佢哋，後者聽到前輩兩字又喊又笑，仲搞喊埋Bonnie。月入7000但潔身自愛另外，王卓淇又向曾藐視過嘅人致歉：「以前覺得自己好正義，企喺道德高地評論人，會藐視出賣自己嘅男女，反應大到相信對方會感受到，o依家發現一件事冇絕對啱與錯，要向佢哋道歉『對唔住呀！』。」王卓淇明白生活唔容易，「我唔做啫，人哋點做由得佢囉，亦都祝福佢哋。」她又自爆當年做港姐雖然月入僅得7000蚊，但仍潔身自愛：「做香港小姐都會經歷過大大小小嘅誘惑，試過有人搭朋友向我直接開出條件，如送樓，又試過喺聚會中，有人話專程嚟『認識』我，嗰時細路女嚇親，好激動回應『唔得㗎！唔做呢啲嘢……』o依家會冷靜處理。由細到大屋企人灌輸思想，要靠自己努力，所以冇做過不道德交易。」