Stanley發文致歉 望平息兩派粉絲罵戰

■Stanley發文自認有很多不足。

MIRROR成員陳卓賢（Ian）原定為林俊傑（JJ）香港巡唱擔任嘉賓，惟主辦單位和MIRROR方面溝通出現問題，最終取消演出，去撐兄弟場的Stanley（邱士縉）則於IG貼出7子現場合照作「紀念」。未料事件引致MIRROR與JJ粉絲爆發罵戰，Stanley為平息事件，在限時動態發文澄清。Stanley先為上一個post引來的誤會致歉，然後寫道：「說真的，JJ願意邀請MIRROR同台絕對是我們的榮幸，不論在那一個角度都是絕對的榮幸！可惜溝通上的誤會，導致我們失去這次機會……我們從來沒有覺得自己有多厲害，打從第一天就知道我們很多不足，只是幸運眷顧我們。但現在幸運已經沒有了，只剩下努力，所以就看我們多努力了。」