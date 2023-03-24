Stanley先為上一個post引來的誤會致歉，然後寫道：「說真的，JJ願意邀請MIRROR同台絕對是我們的榮幸，不論在那一個角度都是絕對的榮幸！可惜溝通上的誤會，導致我們失去這次機會……我們從來沒有覺得自己有多厲害，打從第一天就知道我們很多不足，只是幸運眷顧我們。但現在幸運已經沒有了，只剩下努力，所以就看我們多努力了。」
Stanley發文致歉 望平息兩派粉絲罵戰
Stanley先為上一個post引來的誤會致歉，然後寫道：「說真的，JJ願意邀請MIRROR同台絕對是我們的榮幸，不論在那一個角度都是絕對的榮幸！可惜溝通上的誤會，導致我們失去這次機會……我們從來沒有覺得自己有多厲害，打從第一天就知道我們很多不足，只是幸運眷顧我們。但現在幸運已經沒有了，只剩下努力，所以就看我們多努力了。」
停後巷避抄牌 警吊臂車拖走 鐵騎違泊怪招 拆牌證扮「廢車」
新一屆政府大力推動清潔香港運動，對後巷亂放雜物行為零容忍。在葵涌，有一條後巷就出現奇怪現象，有南亞裔外賣員當作免費泊車位，他們為了避免接「牛肉乾」，竟然想出怪招，下車後拿走車牌和行車證，扮成棄置車輛，...
2023-03-24
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台灣召回駐洪大使以示不滿 洪都拉斯外長訪華商建交
台灣的邦交國洪都拉斯計劃改與大陸建交，洪都拉斯外長雷納周三率團前往北京商討建交事宜。中方歡迎洪方關於發展對華關係的積極表態。台方則召回駐洪大使，以表達強烈不滿。卡斯特羅有意訪華洪都拉斯總統發言人表示，...
2023-03-24
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澤連斯基譴責「野蠻」攻擊平民 俄襲基輔學生宿舍釀10死
俄軍周三向烏克蘭發動導彈和無人機襲擊，炸毀基輔地區的學生宿舍和扎波羅熱2幢公寓大樓，造成10名平民死亡，逾40人受傷。扎波羅熱擁有歐洲最大核電廠，國際原子能機構稱該核電廠的情況仍然危險，電廠已無法接連...
2023-03-24
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KOKO MARE首批最平593.7萬
會德豐地產藍田KOKO ROSSO上月推售取得大賣成績，其壓軸項目KOKO MARE乘勢推售，昨日公佈首張價單，涉及98伙，折實平均呎價18330元，折實入場費593.7萬。新盤KOKO MARE首張...
2023-03-24
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美息近頂科網股領軍 港股漲458點重上2萬
美國聯儲局一如市場預期加息0.25厘，並暗示加息或已接近尾聲，港股昨日高開28點後，在人民幣走強以及重磅科網股帶動下，恒指重上2萬點水平，並以接近全日高位收市，報20049點，升458點，創近2周高位...
2023-03-24
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新隊長迪布尼領軍 無往而不「利」
比利時經歷卡塔爾世界盃分組賽出局的挫敗後，教練馬天尼斯和隊長夏薩特齊齊離隊，今晚歐洲國家盃外圍賽F組首輪作客瑞典，這支歐洲紅魔由新隊長奇雲迪布尼領軍，聯袂狀態火熱的前鋒李安度杜沙特，有信心作客擊敗瑞典...
2023-03-24
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曾助岑麗香同監製拆掂唔拍咀戲 馬國明呻男藝人之苦：拍親熱戲覺得你博懵
馬國明相隔13年於《隱形戰隊》再演警察，更自誇拍動作戲又fit又有型，因為開槍可以唔眨眼，「呢套戲我係No.1」。講到同劉佩玥（Moon）的親熱戲，他強調事前唔使同未婚妻湯洛雯（靚湯）通報，同樣亦唔介...
2023-03-24
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辛正兒 - 各地搶人才激烈 投資移民計劃宜快推｜社論
上月財政司司長公佈新年度財政預算案，相隔8年之後，政府重啟投資移民計劃，名為「資本投資者入境計劃」，詳情稍後公佈。消息一出，投資顧問、銀行界反應積極，近期推出不少投資組合建議，待當局公佈計劃具體細節，...
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黎昭昇起孖兼封王
昨晚谷中又舉行九場賽事，黎昭昇勝出「極速滿貫」和「陸知」，是唯一起孖的練馬師，最終他亦成為練馬師王。至於田泰安則以兩分險勝騎師王，他憑「健康馬」和「運高八斗」梅開二度，後駒奪得警察盃。 昨晚黎昭...
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