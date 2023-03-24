否認千語結婚 馬天佑稱與超蓮冇聯絡

■馬天佑表示，吳千語現時的感情生活很開心。

■傳何超蓮與男友竇驍將於下月結婚。

馬天佑前晚出席派對，被問到好友吳千語和何超蓮先後傳婚訊，他指感情生活開心的千語百分百未婚。至於何超蓮傳將與男友竇驍於下月結婚，馬天佑稱已久沒聯絡超蓮，但否認吵架，解釋人大了就有不同圈子。馬天佑自爆是撮合吳千語和施伯雄的媒人，但就否認千語會結婚，「千語是好好的朋友，她的另一半又是我自小認識的朋友，我很喜歡撮合身邊朋友，應該開媒人公司，如他們將來結婚一定要封大利是給我。」此外，馬天佑表示是從報道得知何超蓮傳出下月結婚，亦知超蓮日前在活動已表示有好消息會公佈，他等真的宣佈時再恭喜她。問到是否已度期出席婚禮？馬天佑只謂下月到美國看演唱會，又說久沒聯絡超蓮，但否認吵架，解釋人大了就有不同圈子，加上超蓮很少在香港，這3、4年很少聯絡。