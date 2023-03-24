曾助岑麗香同監製拆掂唔拍咀戲 馬國明呻男藝人之苦：拍親熱戲覺得你博懵

■馬明有同靚湯一齊睇她跟譚俊彥在《失憶24小時》的激咀戲。

■馬明表示跟靚湯計劃旅行結婚，會到外地影婚紗相。

■馬明認為拍親熱戲，男演員會覺得更尷尬。

■劇中演總督察的馬明，拍開槍戲可以完全唔眨眼，被笑反應遲鈍。

■馬明跟Moon在劇中有不少親熱戲，他認為大家熟絡，拍起來不會尷尬。

■馬明解釋Moon和劉穎鏇的性感戲份，為吸引觀眾眼球兼增加喜感。

■日前馬明跟阿佘等飯聚，為新劇《NEWS新聞女王》做準備。

■馬明拍《寶寶大過天》時，岑麗香講明老公介意她拍親熱戲，於是跟監製商量避拍，反而合作更舒服。

■馬明相信婚後會似足老友陳豪，變成住家男人。

馬國明相隔13年於《隱形戰隊》再演警察，更自誇拍動作戲又fit又有型，因為開槍可以唔眨眼，「呢套戲我係No.1」。講到同劉佩玥（Moon）的親熱戲，他強調事前唔使同未婚妻湯洛雯（靚湯）通報，同樣亦唔介意靚湯拍親熱鏡頭，他坦言：「電視尺度冇咩可以拍到出嚟啦。」另外提到可以再跟佘詩曼合作，馬明雙眼發晒光表示好期待。 採訪：杜杜 攝影：譚志光馬明在《隱形》演總督察「Ocean」，雖然有大量動作戲，加上開拍前兩星期才頂替陳展鵬，但好彩他有踢開波，體力上唔難應付。招積位仲有一項，就是開真槍可以唔眨眼，「呢套戲我係No.1，唔係訓練有素，我都唔知點解，阿Moon就話我點解拍槍戰又唔眨眼，耳仔又唔使塞棉花，因為我樣樣感官都遲鈍過人，我又真係冇佢哋咁敏感，哈哈！但係鏡頭出咗嚟，我都覺得自己有型。」唔介意代女拍檔出聲講到跟Moon的親密場口，馬明出席記招坦言熄電視唔敢睇，準新郎解釋只是搞吓氣氛，「監製文偉鴻會安排吸引觀眾眼球嘅戲，搵靚女着得性感，再用性感去包裝喜劇感覺。」不過他承認拍此類場面較女演員更尷尬，「熟還好喎！大家知咩事，如果唔熟去錫，導演又嫌唔夠，睇鏡頭唔覺好愛要做多啲，唔知個女仔點諗，會覺得你博懵，呢啲唔熟就會好尷尬囉！」馬明拍親熱戲前唔使向靚湯通報，「好坦白講電視尺度冇咩可以拍到出嚟，最多拍個意識畀觀眾睇，好多嘢出唔到街，o依家《隱形》8點半出街，合家歡時間，好多嘢做唔到。」馬明亦唔介意靚湯拍親熱戲，一齊睇之餘又會研究點樣拍，「仲話佢『你係咪拍得好辛苦，扭晒360度咁，扭住個身去錫』。」而靚湯就當然唔想睇未來老公同人親熱啦。馬明指婚後唔會避忌拍親熱戲，但會擔心女拍檔感受，亦唔介意幫對手同導演拆掂佢，「有時遇到啲新人，唔夠膽做到劇本咁。我反而介意佢唔出聲，又拍得唔開心，拍戲最緊要大家開心，拍唔到嗰個效果不如唔好拍啦！尷尷尬尬10 take都未搞掂，嗱嗱聲1 take搞掂咪好，我又可以返去睇貓，哈哈！大家早啲收工。」他又提到曾經助岑麗香跟監製商量避拍親熱戲，合作更加舒服。期待向阿佘好好學習馬明講明婚禮決定權交晒畀靚湯，自己只負責配合，而他預計婚後會以家庭為重，就好似陳豪一樣，「我同佢拍《白色強人II》，佢一收工就趕返屋企睇小朋友，哈哈！我諗我將來都會係咁，我o依家養咗兩隻貓，有時出街出得耐，開工長時間，都好想返去望一望佢哋，阿湯喺屋企都好啲，如果阿湯又有嘢做，我都會成日心掛掛，我諗同養個人仔差唔多。」講到繼2017年《賭城群英會》後再跟佘詩曼合作新劇《NEWS新聞女王》，馬明相當期待，因為好享受跟阿佘合作，「首先阿佘好專業，演技真係好好，雖然我做咗咁多年，有時有啲嘢睇唔透或者有兩、三個選擇時，我都會問阿佘用邊個fit啲，男仔同女仔睇又唔同，阿佘係好畀到信心你嘅對手，佢選擇得90%唔會錯。」他認為阿佘在內地發展幾年，拍過好多好勁的監製及導演，戰鬥力會再提升，「會抱住一個向阿佘學嘢嘅心態，雖然我大過阿佘，但阿佘做主角時，我仲係做緊甲乙丙，好似《十月初五的月光》就係佢澳門大學同學甲。」