Serrini孖王菀之合唱有壓力

■王菀之與Serrini互笠高帽稱讚對方。

王菀之（Ivana）和梁嘉茵（Serrini）昨日出席珠寶概念店開幕周年活動，Ivana應邀將歌曲《誅神的黃昏》重新編曲，Serrini讚Ivana的音樂真厲害，自嘲「鈍鈍哋」，Ivana指Serrini給予自己很大信心繼續編下去，認為她真心稱讚，多謝她信任。Serrini之前要周圍飛，只能抽1日時間錄音，直言很緊張，因平時是「自己監自己」，自爆有時音準不對，靠後期處理，今次有Ivana在場所以壓力大，Ivana則稱完全聽不到音準不對。問到之後還有合作計劃？Serrini表示先完成今次工作，因每次合作都思考很久，會否一起拍戲？Serrini自嘲戲屎，每次拍MV都想畀錢人去演，而且Ivana太好戲，期待在頒獎禮見到她。