Gary Tong離世兩年 太極失去動力 Joey Tang 臨老出單曲全因Paco

■19歲兒子啱啱大學畢業，返港為Joey Tang充當攝影師。

■Joey Tang做埋新歌MV男主角，有唔少動作鏡頭。

■Joey Tang拍嘅新歌MV，取得微電影「創+作」影帝。

■Paco係提拔Joey Tang唱歌嘅恩師。

■已故Gary係太極樂隊引擎，地位相當重要。

■Joey Tang曾於《Chill Club》跟ToNick合唱「佬味版」《蒙着嘴說愛你》。

太極樂隊成員Joey Tang（鄧建明）最近單飛推出搖滾歌曲《救命》，用結他做主導唱出努力捱世界嘅打工仔心聲！在ViuTV節目《Chill Club》為新生代歌手伴奏的Joey，否認跟MIRROR、MC（張天賦）等爭食，笑言：「MIRROR成員不時喺我耳邊唱歌，佢哋經已變成我嘅member。」採訪：方騫平Joey Tang新歌由資深音樂人黃柏高（Paco）監製，兩人合作有段故。原來當年由Paco安排他演繹《一切為何》、《Crystal》及《每一句說話》等經典好歌，但隨着Paco轉戰電影圈後，Joey唱歌團火便沉睡多年，直至去年Paco想玩返啲Rock歌，而多年來Joey都有搵老師學唱歌，故一拍即合，Joey有機會獻技。做《Chill Club》偷師Joey勁開心說：「係Paco救返我唱歌條命，所以新歌叫《救命》，我都希望陸續有新歌，仲可以出返唱片，哈！真係臨老先嚟衝刺。其實呢首歌都唱出我心聲，我仲未發達，要供樓負擔屋企開支，19歲囝囝啱啱大學畢業，但未正式工作，好彩有做《Chill Club》節目頂住。」他表示做《Chill Club》仲有一個幸福地方，可以跟一班歌手互動接觸，近距離聽到佢哋唱歌技巧，從中可以偷師：「好似RubberBand嘅6號把聲似玉置浩二；側田就唱爆聲；張敬軒真係好正；姜濤亦能演繹到《孤獨病》嘅感覺……」另外，3月2日是已故太極成員唐奕聰（Gary）離世2周年，Joey表示懷念，他有感而發：「因為Gary係太極重要引擎，冇咗佢如同冇咗一隻手，以前由佢編開曲，o依家少咗動力，感覺好唔同，慶幸多咗個結他手幫手。」