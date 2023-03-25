諾懿透露將籌備關於BB的綜藝節目及《仨心友行4》，談到TVB裁員及減少外判工作，他說：「我不擔心，我不是外判，我是內判。但沒辦法……始終現時仍蝕錢，需要精簡。冇人想裁員，但要整靚件事，精簡架構是個沒辦法的出路，公司都想辦法去開源，要給一點時間，希望兩、三年可以重返以前TVB軌道。（你的節目有否被減資源？）我的budget應該冇得可以再cut，我是在有限budget去做事的人，我已經好精，所以精簡架構應該精唔到我呢邊。」
黎諾懿稱TVB裁員無可避免
諾懿透露將籌備關於BB的綜藝節目及《仨心友行4》，談到TVB裁員及減少外判工作，他說：「我不擔心，我不是外判，我是內判。但沒辦法……始終現時仍蝕錢，需要精簡。冇人想裁員，但要整靚件事，精簡架構是個沒辦法的出路，公司都想辦法去開源，要給一點時間，希望兩、三年可以重返以前TVB軌道。（你的節目有否被減資源？）我的budget應該冇得可以再cut，我是在有限budget去做事的人，我已經好精，所以精簡架構應該精唔到我呢邊。」
4學校及民居逾3600人大疏散 潤發倉庫三級火毒煙瀰漫西九龍
長沙灣潤發倉昨午發生三級火，其濃煙之多，波及附近4間學校及民居，逾3600人需要疏散。「毒煙」影響西九龍，現場「臭膠味」瀰漫，更有網民指，味道飄到900米外的瓊林街都聞到。消防動用3條喉及3隊煙帽隊灌...
2023-03-25
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涉嚴重違紀違法 中國足協王小平及黃松被調查
中國足壇再掀反腐風暴，日前傳出中國足協紀律委員會主任王小平，及競賽部部長黃松正在接受調查。去年11月至今，前國足主教練及多名中國足協高層，已先後接受當局調查。中國足壇多人相繼受查消息指，中國足協紀律委...
2023-03-25
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正恩愛女Dior羽絨亮相惹議
北韓領導人金正恩（見圖）近來接連攜同女兒金主愛亮相，上周四父女兩人一同觀看軍方發射導彈。韓媒報道，金主愛當時身穿名牌Christian Dior（DIOR）外套現身，市價至少1900美元，又指奢侈品屬...
2023-03-25
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馬場美景跑馬地THE ASTER 遠眺馬場美景
樓市氣氛活躍，豪宅項目更趁勢應市，由嘉里建設發展的跑馬地THE ASTER，繼早前推出兩張價單後，累沽出約21伙，平均成交呎價約28606元，最近開放現樓示範單位及住客會所，將視乎市況再加推單位。 ...
2023-03-25
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美團去年扭虧賺28億 上季收入盈利勝預期
美團（3690）昨日公佈去年第4季收入601.3億元（人民幣，下同），按年增加21.4%，經調整溢利8.29億元，扭虧為盈，均勝預期。去年收入2199.5億元，按年增22.8%；經調整溢利28.27億...
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復刻經典中鋒抬頭 狂牛壯聲「威」
西班牙自從奪得世界盃和歐洲國家盃後，就追求極致的傳控踢法，又大踢無鋒陣，但成效不彰。在卡塔爾世界盃後成為狂牛新帥的迪拿富安迪，決定復刻經典重新以中鋒掛帥，新任隊長艾華路莫拉達將受到重用；中前場球員亦像...
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Jeremy封口拒回應JJ演唱會取消風波
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2023-03-25
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2023-03-25
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黎昭昇起孖兼封王
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