任睇No.1
  • 25º
  • 88%
  • 2023年3月25日 星期六
熱門： 瑞信馬英九普京素海霖蔡天鳳

日報新聞 > 娛樂

黎諾懿稱TVB裁員無可避免

2023-03-25 列印
■黎諾懿自認，已在有限budget內做節目。
Previous Next

黎諾懿昨日出席「國際名廚慈善宴」啟動禮，諾懿笑言終於來到香港中華廚藝學院，自爆曾想過報讀廚藝課程，但最怕讀書考試擔心未能畢業。

諾懿透露將籌備關於BB的綜藝節目及《仨心友行4》，談到TVB裁員及減少外判工作，他說：「我不擔心，我不是外判，我是內判。但沒辦法……始終現時仍蝕錢，需要精簡。冇人想裁員，但要整靚件事，精簡架構是個沒辦法的出路，公司都想辦法去開源，要給一點時間，希望兩、三年可以重返以前TVB軌道。（你的節目有否被減資源？）我的budget應該冇得可以再cut，我是在有限budget去做事的人，我已經好精，所以精簡架構應該精唔到我呢邊。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd