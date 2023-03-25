黎諾懿稱TVB裁員無可避免

黎諾懿昨日出席「國際名廚慈善宴」啟動禮，諾懿笑言終於來到香港中華廚藝學院，自爆曾想過報讀廚藝課程，但最怕讀書考試擔心未能畢業。



諾懿透露將籌備關於BB的綜藝節目及《仨心友行4》，談到TVB裁員及減少外判工作，他說：「我不擔心，我不是外判，我是內判。但沒辦法……始終現時仍蝕錢，需要精簡。冇人想裁員，但要整靚件事，精簡架構是個沒辦法的出路，公司都想辦法去開源，要給一點時間，希望兩、三年可以重返以前TVB軌道。（你的節目有否被減資源？）我的budget應該冇得可以再cut，我是在有限budget去做事的人，我已經好精，所以精簡架構應該精唔到我呢邊。」