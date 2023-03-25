首任女一獲恆仔讚有120分 Ivy So未遇網民針對自覺幸運

■恆仔生硬派心，引得Ivy So好開心。

■《和解在後》一眾演員出席記者會。

■珈其與何洛瑤相處融洽。

■Edan在網上公開與Anson Lo的合照，即引來Hater攻擊。

COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）、趙善恆（恆仔）、岑珈其、李敏與何洛瑤等到昨日到九龍灣出席ViuTV劇集《和解在後》記者會，首任女一的Ivy被問到會否緊張？她表示是期待較多，而身兼導演的恆仔亦表示，正相約演員們睇首播及開直播。Ivy表示一眾「蘇蝦」（粉絲暱稱）安排了應援巴士，她也準備了應援物答謝粉絲，問製作應援物是否要問過公司？她表示只是畫幅畫：「未知如何送出，可能搞比賽鬥P圖！」首任劇集《和解在後》女主角，Ivy自評演出有60分，問到扣分位？她笑說：「拍劇學到好多，但經常拍攝後才想起，如果換個方法處理可能會更好，自己都想進步。」而恆仔就讚Ivy有120分，笑指她不似首次演出，「應該上一世都是演戲嘅！處理得好好，大家用角色相處，不用太多處理。」對於選Ivy演出被指自肥？恆仔笑說：「是眾肥！相信觀眾都會睇得好開心。」Ivy 望觀眾見到她新面向問到可期待粉絲對自己有新看法？Ivy表示自己也有冷靜一面，希望大家看到她不同面向。Ivy坦言與粉絲有很多互動，她也經常現身群組與大家傾偈，見到有粉絲指她的感情戲拍檔柯煒林出現時要有所準備，十分搞笑！講到師兄呂爵安（Edan）因被網民轟「炒CP」開直播回應，Ivy表示未遇過激進留言，大讚網民溫柔及Sweet，以鼓勵性說話為主。同場的珈其表示在劇中演調解員，但愛講話的他對白少，是導演刻意安排，問是否要為太太和兒子之間調解？他笑指兒子蠱惑，已學識冧媽咪十分奸，早前為太太食飯慶生，問生日禮物是否追多個？他笑言自己才是想追多個女，想盡快追怕年紀相差太遠而有隔膜，但見到老友Edan十分錫細妹又另有想法。珈其撐Edan開直播澄清提到Edan為「炒CP」一事開直播，珈其撐Edan沒有錯，「冇乜問題，Edan沒鬧人只在自己平台講自己的事。（似真係好嬲？）咁可能一直有這種評論，之前選擇自己承受。」珈其相信Edan識諗不用他「調解」，又指他到外地拍戲前6膠曾聚會。