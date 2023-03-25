楊思琦北上搵食最掛住仔女 黃嘉雯關楓馨谷胸撐慧妍慈善晚會

慧妍雅集昨晚舉行「41周年慈善晚會」，一眾會員盛裝出席，包括朱玲玲、向海嵐、陳法蓉、鄭文雅及翁嘉穗等。谷胸現身的黃嘉雯剛得知TVB裁員，不擔心影響工作，她有工開亦相信公司。關楓馨剛去完台灣，不停食到肥了，暫時不敢上磅，返港吃清淡和做運動，她目前拍劇和綜藝節目，沒想得太遠。楊思琦fit爆現身，早前傳她佗第3胎，她直言報道好笑，強調只有2胎，笑言可能她拍片穿娃娃裝寬闊才被懷疑有孕，她坦言年長，有2個子女已夠。她已有1年多在內地，但掘金未掘到一層樓，指工作辛苦加上很想家，靠視像見小朋友和教功課，大女有問她幾時返，細仔則以為媽咪在電話裏，令她覺得好笑，但內心掛念子女其實不開心。問到舊愛母親施明早前跌傷入院開腦保命，思琦指傳媒都有問她，她希望對方快些沒事，健康最重要。MIRROR成員李駿傑（Jeremy）推出新歌《Closer》，昨日到商台接受訪問，吸引近200名Unicorns（粉絲暱稱）到場等候，迫爆整條廣播道。他離開時主動走向粉絲親手收禮物、簽名等，有求必應。記者問到有否就林俊傑（JJ）演唱會「取消」風波關心隊友Ian（陳卓賢）及事後發文的Stanley（邱士縉），Jeremy一概沒回應，逗留約5分鐘後上車離開。Jeremy去年單飛出歌，昨在節目中坦言已開始適應，不再驚青，並透露今年計劃出3首歌，他表示下一首歌講述兩人相處之間的不開心，「雖然不是大路情歌feel，但大家一聽就有好似以前某位歌手成日唱嘅曲風。」問到理想愛情觀，他坦言情侶一定有嗌交，「我覺得互相尊重，兩個唔同個體需要遷就配合。」提到12子即將齊人拍電影《12盜》，Jeremy好口密：「只可以講我哋12個有能力一齊做mission拯救世界。」