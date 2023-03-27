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香港開騷遇傾盆大雨 八三夭抱歉演出唔夠完美

2023-03-27 列印
■AK與八三夭合唱，全場high爆。
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事隔4年，台灣樂隊八三夭再來香港開騷，前晚舉行露天演唱會，不過卻遇上傾盆大雨，台下觀眾要冒雨欣賞演出。今次八三夭邀請了Dear Jane及MIRROR成員Anson Kong（AK）任演出嘉賓。

Dear Jane主音Tim在台上夾雜國語、廣東話及英文講話，還問大家能聽得明他說甚麼嗎？引來台下觀眾哄堂大笑。另一嘉賓AK在台上多謝獲邀到八三夭的舞台，「雖然天氣不好，但沒關係，音樂把我們連在一起。」

完騷後八三夭受訪時指，第1次在香港開騷遇上下雨，真是措手不及，但粉絲冒雨等encore，感動超過一切。不過，他們對歌迷感到抱歉，因為那麼大雨未能做到完美演出。■Dear Jane上台，大晒三種語言。
■Dear Jane上台，大晒三種語言。
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