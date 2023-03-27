Stephy唔信小方仍掛念她

鄧麗欣（Stephy）與謝安琪前晚到西九文化區出席世界自然基金會「地球一小時」活動。



提到葉念琛在網上發文，憶述17年前拍攝的電影《獨家試愛》，之後方力申亦有轉發該帖文，引網民猜測小方仍掛念Stephy。Stephy受訪時表示：「有很多人傳給我看，小方只是轉發葉導演的帖文，那麼快便17年，（小方掛念着你？）只是你們說吧！他該是感慨時間過得快，眨眼我已入行21年。」



追問她可會與小方合作？ Stephy稱一切看緣份，也有少少抗拒；但她即補鑊說：「我說抗拒，因為其他人會將注意力放在我們合作上，對套電影不公平。」