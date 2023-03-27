分享好老公標準答案 洪永城分享好老公標準答案

■洪永城夾計將朗怡心愛的公仔及粉色物件丟棄。

■搞到朗怡爆喊。

■洪永城笑言與小朋友合作，開心見到他們成長。

■劇組找來多位名字特別的藝人，與小朋友估姓名。

■洪永城在忍者遊戲中玩到嗌救命。

■洪永城見小朋友喊，他都手足無措。

由洪永城擔任主持的綜藝節目《成人教科書》，今晚起一連4星期、逢周一至周三晚10點半在翡翠台播出，節目透過升呢人父的洪永城（Tony）與23名小朋友的相處，帶領觀眾突破傳統思維框框，在沒有標準答案的前提下跳出常規、開啟思維發掘可能性；節目中「成人」二字既代表為成人而設，也代表探討的課題是每人成長的必然經歷。節目沒有標準答案，只是四大對立主題：「男女」、「你我」、「生死」及「美醜」，首周探討主題是「男女」，製作組安排了多個有趣任務，包括「姓名競猜」、「空間處理能力」、「性別斷捨離」、「忍者運動」及「男孩扮靚室」等，每個任務結果亦「出人意表」。在「姓名競猜」挑戰，節目請來楊證樺、鄧英敏、黃梓瑋、李漫芬、黎瑞業及簡思恩6名擁有特別姓名的資深藝人，在確保參與任務小朋友本身不認識他們的前提下、單靠名字競猜「姓名持有人」，結果小朋友的答案近乎九成出錯，情況有趣。準備參加下屆《中年好聲音》「忍者運動」則極盡刺激，大家更可一睹Tony「嗌救命」實錄，包保過癮。「性別斷拾離」則引發爆喊事件，Tony及小朋友何朗怡的媽咪，在製作組要求下將朗怡心愛的「肉桂狗」公仔及房間裏的粉色物件丟棄，結果朗怡失控爆喊，令Tony不知所措，他事後笑言：「我好驚見到女士喊，如果阿囡喊，我會即刻播YouTube又或者唱歌畀佢聽，以前當然係揦手唔成勢，o依家經過一段時間嘅音樂洗禮，我準備下屆參加《中年好聲音》。老婆喊更加嚴重，我哋成日話《成人教科書》冇標準答案，但係我領悟到做老公有標準答案，就係一定係佢啱㗎喇，佢話一加一等於三，就係三。」問到人生閱歷相對豐富的「旅遊達人」Tony與小朋友合作多時的感受，他笑言很開心能與他們一起成長：「啲小朋友好得意，好開心佢哋全部拍完呢個節目之後，都大膽咗同埋自信咗，相信呢個亦係製作組想做到嘅效果。」