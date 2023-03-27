TVB直播帶貨 周四約定你

■陳敏之同陳自瑤獲選為TVB做直播帶貨，有背後的原因。

■《冲遊泰國8》7天跨平台總收視有4.5點的佳績。

■《我要瞓鬥》正招募參賽者，已有不少迴響。

又到月尾，是萬眾打工仔期待的出糧大日子。加倍喜悅的是今個星期四（3月30日），TVB聯乘淘寶的直播帶貨第二度出擊。到時大家又可以在屋企坐定定，睇兩大品牌為你精選的平靚正貨品，買到心頭好之外，又慳到錢，份人工自然好使好多。餘下還有46場，即係還有46次慳錢機會。已經講過無線的必勝方程式背後，有賴強大的品牌同高收視支持，加上購物習慣改變，直播帶貨是大趨勢，在此不再累贅。講返TVB聯乘淘寶頭炮，主持是陳敏之加《溏心風暴》陳豪，而今次帶貨的主持，是靚媽陳自瑤（Yoyo）。兩次主持人的選角，好多人都以為信手拈來（又好難怪，無線隨手都是有份量藝人），不過筆者認為無線事前是經過一番考究。主持人選有秘訣要知道現代人購物前，都喜歡上討論區睇用家意見。其實最終的用家會是誰？正就是閣下家中那位太座，兩位女主持「背後」的身份，正正就是「家庭主婦」。她們以真實用家身份，加上深入民心的劇集形象，為一班姊妹做起直播帶貨，自然更有說服力。連細節位都想得如此周到，難怪第一次的直播帶貨，在短短6個小時，就做出2,600萬元銷售額，成績斐然。打響金漆招牌後載譽重來，貨品自然更抵搶，相信超越上趟成績絕對沒有難度。講到成功又點可以不提一下J2（82台），早在去年6月底該台大改革「再出世」時，筆者已斷言J2是隻長期被低估的潛力股，只要走對路線，爆發力度會好驚人。經過9個月努力，擺脫「賽馬台」的稱號，成功定位年輕觀眾。《解風東京》收視報捷先跑出的有胡慧冲同叉燒姐鄺玲玲主持的《冲遊泰國8》，7天跨平台總收視做出4.5點的佳績，是《冲遊》系列中最高。接住杜如風主持的《解風東京》更驚人，收視達5.9點，不單止是「J2再出世」後最高收視，亦打破2018年以來，周一至周五綜藝節目最高收視紀錄。沒比較沒傷害，要知道《解風》有多厲害，不妨對比另外兩間電視台同一時段的收視就清楚。ViuTV同時段播出的先有《究食狩獵王》最高收視1.9點，接力的《日本，你真識食？》最高為2.1點。HOY TV同時段有《健康身體驗》最高收視為0.7點。數字當然不會騙人，《解風》收視是技術性擊倒。杜如風做節目成功在於隨心、隨意的介紹，不侷促「做」主持，而是以用家身份同觀眾分享，自然吸引到一班後生仔支持。新節目陸續登場15集《解風》播完，觀眾若有所失。不打緊，J2在大好形勢下，繼續乘勝追擊。今晚接力《解風》播出的有2位J2ers胡敏芝（Karen）、吳兆麟（Alan）夥拍荷蘭通張震宇（CJ）主持的《荷蘭Pop Guide》，單聽節目名已知道玩味十足，內容更加抵死。單睇trailer就見到Karen穿上性感tube top，走入紅燈區做櫥窗女郎，就知道是非一般旅遊體驗。不夠喉？還有4月播出的《見步行步台灣篇》，由J2ers施焯日、蔡景行主持。數出位就要講到鬥唔瞓的《我要瞓鬥》，挑戰參賽者的「忍瞓」程度，在60小時內不准瞓覺，爭10萬元的獎金獎品，目前正招募中，聽聞反應非常踴躍。破格的還有《超級毛特兒大賽》，堪稱電視史上首個狗狗選美騷，目前正在拍攝，預計下半年有得睇。好節目接踵而來，你又點捨得唔伏喺電視機前面睇J2台。