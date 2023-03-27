怕失眠尿頻唔敢諗衝擊金像影帝 張繼聰負評中死唔去：抨擊我嘅人都係菩薩

中藥調理■為免有太大壓力，講求養生的張繼聰飲中藥調理身體。

香港味道■阿聰演嘅《飯戲攻心》，搞笑得嚟充滿香港味道。

有人情味■阿聰好喜歡電影《窄路微塵》，傳達人要互相包容，好有人情味。

調節心情■張繼聰曾角逐歌影視獎項，所以懂得調節心情，2014年曾獲TVB「飛躍進步男藝員」。

調節心情■張繼聰曾角逐歌影視獎項，所以懂得調節心情，2014年曾獲TVB「飛躍進步男藝員」。

星爺點燈■阿聰獲選中陪周星馳「審片」，對被點燈超興奮。

事業方向■11年前阿聰事業低潮期，客串電視劇《老表，你好嘢！》時，意外搵到自己定位。

健康家庭■阿聰有個健康融洽家庭，所以能全心全意放喺事業上。

多謝老婆■阿聰有機會上金像獎頒獎台致謝詞嘅話，一定會多謝老婆謝安琪照顧得屋企超好。

43歲的張繼聰（Louis）早前憑電影《窄路微塵》在電影評論學會大獎首奪影帝，由於強敵當前所以唔敢諗再下一城衝擊金像獎。多年前曾被傳媒以「廢柴老公」形容的他坦言影帝獎座好重要，但並非振夫綱寶物，因為唔再介懷閒言閒語。貴為娛圈道理王，開口埋口勁多大道理的張影帝笑言：「當米高佐敦打籃球咁勁，都被批評神化咗時，我仲有乜嘢好講？釋懷啦。」至於曾在負評海中「遇溺」，已被訓練到壇數好高的阿聰已懶理，「吓吓要證明畀人睇，到死都唔會完。」採訪：方騫平 攝影：鄧國良 場地：富豪國際酒店集團富豪香港酒店童星出身的張繼聰，入行後拍咗47套電影，今年分別憑電影《窄路微塵》及《飯戲攻心》提名角逐「第41屆香港電影金像獎」影帝及男配，他完全冇諗過可以連中二元並搞笑說：「如果咁諗太喪心病狂、好高騖遠喇，年輕人應該踏實啲……」他認為入圍5強一定已達到出色水準，只係評審品味問題，加上角逐的都是滿意作品，所以值得開心：「尤其香港電影票房好咗，討論度高返好多，否則就算叻到會飛，擸晒所有獎，冇討論度可以玩得幾耐呀？」影后心水鄭秀文張繼聰指角逐對手係仰慕的黃秋生、劉青雲；跟麥沛東及楊偉倫又曾合作：「佢哋做得好好，《正義迴廊》又成功。」不過阿聰永遠對自己有信心，因為從來唔會交行貨，每次都盡晒最後一點力，唔要輸畀自己：「人哋嗰啲（戲）係航空母艦，我哋唔係舢舨仔，都算係一隻橡皮艇，成班後生仔划到出公海唔反艇仲想點呀？經已好開心啦，再諗就會失眠口乾、尿頻、心跳加速、腎上腺素飆升！惟一思考點樣分身行紅地氈，據以往經驗要mark定化妝師幫我印面油，同埋要買定零食放喺櫈底，鏡頭以外快食嚟充飢，坐喺我附近嘅就有福喇，反而攞唔攞到獎鬼知咩，呢啲都控制唔到。」問到影后心水？阿聰表示：「個人喜好係鄭秀文；私人分會留畀拍檔袁澧林。」心態90幾樓咁高如果擸埋金像影帝，張繼聰坦言有助日後拍戲時，在劇本上的參與度可以去到另一個階段。問到係咪會升grade，拉近跟天后級老婆謝安琪的距離？他答得淡然：「我個心態有90幾樓咁高喎，重點已唔再介意啦，如果要證明畀人睇，呢個遊戲到死都唔會完，就算奪得金像影帝，啲人都會『唓！』咁我係咪要攞埋奧斯卡？最慘為咗啲得閒街坊，無聊打幾隻字話『靠老婆，垃圾嚟嘅』去奪獎。人哋對我睇法永遠有佢嘅自由，我都有我自由去認同或者唔認同，更加有自由點樣過人生，同埋經過以前密集式（負評）訓練，仲有乜好介意呀！幾十歲人唔使諗振夫綱啦。」盡快實現導演夢張繼聰堅持有討論區就有討論，作用就是表達睇法及宣洩情感，連米高佐敦打波咁勁都被批評就學會釋懷，作為好演員，有冇做好角色最重要，「就算我幾努力，o依家仲有人對我有偏見，我要為嘅都為支持者，而唔係呢啲緣份較淺嘅人。」他慨歎呢行要被評頭品足，受人抨擊好殘酷：「坦白講，就算行外人喺茶水間、喺FB俾同事及朋友講壞話都會唔開心啦，慶幸年輕時遇到難行嘅路，令我慢慢搵到自在感覺，抨擊我嘅人都係菩薩。」阿聰又坦言唔係靚仔又冇天生明星相，注定要行實力派，都係天意安排。他又透露會努力實現導演夢，但唔會搵謝安琪演出，費事鬧交收場。