超蓮超雲淋雨捧場 阿Sa祝JJ早日覓得林太

■JJ特別感謝前來睇騷的何超蓮。

■何超雲與未婚夫Douglas不介意淋雨捧場。

■JJ開騷期間又遇雷雨，但沒影響他的演出。

林俊傑（JJ）《JJ20世界巡迴演唱會香港站》前晚於中環海濱活動空間舉行尾場，賭王千金何超蓮、何超雲與未婚夫Douglas不介意淋雨捧場，全場大合唱生日歌為昨日42歲生日的JJ送驚喜，嘉賓蔡卓妍（阿Sa）祝JJ趕快找到「林太」。雖然演唱會發生「彈鐘」事件，開騷期間又遇雷雨，但沒影響JJ演出，昨天是他的42歲生日，演出期間，舞蹈員和樂手用不同方法為他慶生。當JJ準備唱出《當你》前，結他手突然彈出生日歌，全場即時大合唱，其後JJ才發現自己的結他帶上繡有「4點2歲生日快樂」。及後JJ自彈自唱《我很想愛他》，嘉賓蔡卓姸（阿Sa）現身，兩人合唱完擁抱，阿Sa問JJ近況，JJ用廣東話講：「好掛住你！」阿Sa笑指JJ很搞笑，在她綵排時向她介紹這地方，但JJ差點將場外摩天輪講成雲霄飛車。阿Sa不忘祝JJ生日快樂，更祝他趕快找到「林太太」，笑言香港多美女，台下都有幾個，令JJ尷尬稱要靠她介紹，更叫她轉話題。阿Sa及JJ之後回憶未合作時在台灣每天一起跑通告的日子，更指兩人的合唱歌《小酒窩》就是因此而來，之後阿Sa又忽然說：「我突然想起一件事情，阿嬌（鍾欣桐）拜託我⋯⋯可以再給我們寫一首歌嗎？」JJ問她們何時出唱片，阿Sa說：「你甚麼時候有，我們就發片，靠你喇！」JJ無奈答應。演唱會尾聲，JJ特別感謝前來睇騷的何超蓮、自己的家人及團隊，之後唱《一千年以後》時，除了大派心心外亦大送飛吻。Encore時，JJ突然落台握手，一眾歌迷蜂擁而上，為香港站巡唱畫上完美句號。