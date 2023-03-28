此外，Jay在台上兩度灑淚，表示感激父母支持他追夢：「爹吔媽咪，我今日夢想成真，我企喺呢度⋯⋯（全場掌聲和歡呼聲）聽唔聽到？雖然我唔係做醫生或者好叻，但我真係好鍾意音樂，多謝你哋畀機會追我嘅夢想。」另外唱《Keep on fight on》時表示這歌是他在谷底時，歌詞給他很大安慰，唱到一半就忍不住喊，觀眾拍掌鼓勵。
林明禎火辣登場 孖馮允謙跳貼身舞
此外，Jay在台上兩度灑淚，表示感激父母支持他追夢：「爹吔媽咪，我今日夢想成真，我企喺呢度⋯⋯（全場掌聲和歡呼聲）聽唔聽到？雖然我唔係做醫生或者好叻，但我真係好鍾意音樂，多謝你哋畀機會追我嘅夢想。」另外唱《Keep on fight on》時表示這歌是他在谷底時，歌詞給他很大安慰，唱到一半就忍不住喊，觀眾拍掌鼓勵。
旅監局今會見業界探討 規管「劣質團」 接待商戶食肆研分散
本港與內地全面通關，劣質平價團似乎「翻生」。近日網上先後傳出有旅行團，在街頭食兩餸飯及杯麵，而土瓜灣又再「塞爆」這類廉價團，影響居民。政府表明，與業界研究會否限制旅行團到訪的商戶或食肆，及將專門接待旅...
2023-03-28
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馬英九登陸祭祖 冀兩岸和平來到
台灣前領導人馬英九昨日啟程赴內地進行祭祖及交流，下午抵達上海浦東機場，獲中共中央台辦副主任陳元豐等人接機，成為兩岸分治74年以來，首位踏進內地的台灣前領導人。馬英九表示，自己37歲起處理兩岸事務，至今...
2023-03-28
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英國最大陸上油田洩漏 石油公司：已關閉相關管道
英媒報道，英國最大陸上油田懷奇油田（Wytch Farm，見圖）日前發生洩漏，大約200桶儲藏液體意外在英國西南部的普爾港流出。英法石油公司佩朗科證實，洩漏事故發生自其中一個井場，相關管道目前已關閉，...
2023-03-28
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KOKO MARE限量加推最平624萬
焦點盤積極推售搶客，會德豐地產旗下藍田KOKO MARE入票反應理想，昨日隨即加推一張價單，涉及65伙，折實平均呎價18963元，折實入場費624.4萬。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，上周末起...
2023-03-28
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馬雲回國科網股過山車 港股急挫347點成交增
恒指昨日低開63點後，市傳阿里巴巴（9988）創辧人馬雲外遊逾1年後回國，更到訪杭州雲谷學校，刺激重磅科網股向上，恒指一度倒升23點，惟其後再度走弱，恒指收報19567點，跌347點，美團（3690）...
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安達臣急召 U22孖寶 港足救火隊
香港隊今晚友賽作客鬥馬來西亞，由於主力前鋒安永佳因傷退隊，中場黃威又掛彩未能披甲，在前場破關乏力之際，教練安達臣決定急召U22港隊前鋒劉家喬及中前場余在言入隊，期待這對魚尾獅盃孖寶增添火力，決戰金判坤...
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大灣區搵食同女友長期分隔異地 57歲吳國敬17年情玩完慘被分手
3年多的疫情，不少圈中人慘食穀種，其中轉戰幕後多年，偶然以唱作人身份演出的吳國敬，為「撲水」照顧拍拖17年的女友Elaine及金毛愛犬金金，決定到大灣區一帶搵食，最後落腳中山搞音樂！不過根據可靠消息，...
2023-03-28
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辛正兒 - 旺區設警員小隊 快速助旅客解困｜社論
本港開關，旅客入境數字持續上升，旅遊業呈現生氣，與此同時，以往一些不理想狀況亦重現，明顯例子，是近日接連發生多宗藥房以「両變錢」的消費騙案，即使只有幾宗，但一經受害人放上小紅書，便會引起內地人對香港產...
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仲達 - 天天得樂何良爭分｜頭號目標
第十場三班一四○○米。估計今日多數有雨，而且雨勢有機會大而密，所以跑到尾場時，很大機會整個主馬群都會在出彎時飛出最外疊，留太後會較難搵位，甚至要移向中路較不利跑?，所以能守好位的馬會佔優。「天天得樂」...
2023-03-26
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