林明禎火辣登場 孖馮允謙跳貼身舞

■另一位表演嘉賓梁釗峰指Jay在他心中很重要。

馮允謙（Jay Fung）前晚在紅館舉行第二場《JAYPOP LIVE@COLISEUM 馮允謙演唱會2023》，表演嘉賓林明禎換上全新紅色貼身裙，大騷身材和美腿，她與Jay貼身舞火辣升級，最後兩頭靠近幾乎咀嘴時關燈，令人充滿幻想，全場尖叫。而另一嘉賓梁釗峰出場，亦令全場氣氛急升。他們合唱《我好想你》後，釗峰透露與Jay首次約會是一起去欣賞填詞人周耀輝老師的音樂會，剛才合唱的歌正是他的作品，希望大家喜歡他們的合唱版。釗峰揚言Jay在他我心中很重要。此外，Jay在台上兩度灑淚，表示感激父母支持他追夢：「爹吔媽咪，我今日夢想成真，我企喺呢度⋯⋯（全場掌聲和歡呼聲）聽唔聽到？雖然我唔係做醫生或者好叻，但我真係好鍾意音樂，多謝你哋畀機會追我嘅夢想。」另外唱《Keep on fight on》時表示這歌是他在谷底時，歌詞給他很大安慰，唱到一半就忍不住喊，觀眾拍掌鼓勵。