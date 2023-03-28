鄧麗欣露背捱凍拍攝 預告重返樂壇

剛剛到柬埔寨進行慈善探訪的Stephy鄧麗欣，回港後馬不停蹄為醫美品牌拍攝代言廣告。首日拍攝，Stephy與工作人員登上遊艇出海，雖然當天風和日麗，但風勢非常強勁，令遊艇不斷搖晃。「嗰日真係好難忘，可能啱啱喺熱帶地方返香港，所以覺得特別凍，我條裙仲要好薄同露背，着咗好似冇着咁，好在工作人員有準備暖包同薑茶俾我。」



由歌手轉型成為演員，Stephy不斷尋求突破，未知有否包括「重操故業」？自去年Stephy驚喜現身紅館擔任張敬軒的個唱嘉賓，事後坦言令她重拾做歌手的感覺，問她復出計劃進展如何？Stephy說：「因為不時都有fans問我，究竟幾時再唱歌，呢件事我一直有擺喺心裏面，但我希望搵到一個好的timing，而呢個timing，我覺得愈嚟愈接近。」