涉毒後首度現身警署受查 劉亞仁被指認錯為醜聞道歉

■在醜聞傳開52日後，劉亞仁終於現身步入警局。

■臉色憔悴的劉亞仁，未有回應傳媒提問。

■劉亞仁上月被爆濫用俗稱「牛奶針」的異丙酚，演藝事業玩完。

韓國影帝劉亞仁上月初被爆涉濫用異丙酚被調查，經過50多日的新聞發酵，劉亞仁昨日現身警署以嫌疑人身份接受問話，有指他承認錯誤，並為醜聞道歉。劉亞仁上月被爆濫用俗稱「牛奶針」的異丙酚，其驗毒結果更指出他對異丙酚、大麻、可卡因及「K仔」氯胺酮呈陽性反應。原定上周五被警方傳召的劉亞仁，因被各大傳媒曝光了到警署的日期，因此前一日透過律師以「非公開」傳召的原則為由，申請延期到警署受查。他在醜聞傳開52日後，昨早於韓國時間9時20分，首度現身接受警方傳召，其臉色憔悴，一路低頭及保持沉默，未有回應傳媒提問，然後快速進入警局，經過10小時的調查他仍未離開。被沒收電話調查首爾警察廳表示劉亞仁正在接受調查，而對於會否申請拘留令，警方稱會根據調查結果再作決定。據《Dispatch》報道，劉亞仁為事件致歉，表示充份了解自己犯下的錯誤，正在反省中，並強調會盡最大努力配合調查，說出事實真相，再說：「深知無論如何道歉都不夠，對不起。」據悉警方在這次調查中沒收了劉亞仁2部手提電話，並分析了8年以來的對話內容，亦搜查到與毒品相關的紀錄就有1萬多條，亦針對劉亞仁到訪的整形外科診所及其2處豪宅進行搜查。此外，Netflix昨日宣佈劉亞仁已拍畢的新劇《末日愚者》和電影《終極對弈》延期上架。而劉亞仁另一完成的電影《HI.FIVE》原本預計6月上映，現在亦可能延期。有估計廣告商及片商將向劉亞仁追討約50億韓圜（約3,100萬港元）違約金。