大灣區搵食同女友長期分隔異地 57歲吳國敬17年情玩完慘被分手

此情不再■吳國敬同Elaine相戀17年，以往經常po相放閃。

最後晒愛■自2020年7月後，阿敬再冇po過兩人晒恩愛嘅相。

享受夾band■ 阿敬不時喺佛山市同樂隊拍擋夾band。

兩袖清風■o依家阿敬兩袖清風，遊走大灣區演出都唔使心掛掛。

移居中山■吳國敬接受內地媒體訪間時透露，兩年前移居大灣區，放眼未來一定係咁行。

兄弟撐場■2015年4月吳國敬喺紅館舉行30周年作品展，好兄弟Big 4成員上台力撐。

做帶貨王■3年前與陳蕊蕊參與《我是帶貨王》活動。

轉戰線上■疫情下阿敬只好搵商機，轉戰線上音樂會。

3年多的疫情，不少圈中人慘食穀種，其中轉戰幕後多年，偶然以唱作人身份演出的吳國敬，為「撲水」照顧拍拖17年的女友Elaine及金毛愛犬金金，決定到大灣區一帶搵食，最後落腳中山搞音樂！不過根據可靠消息，因為長期相隔異地，57歲的阿敬已慘被分手，o依家兩袖清風孤伶伶重新出發。記者傳短訊求證分手一事，阿敬即啟動拒收訊息功能。明白嘅，年過半百俾女飛，心情一定難受。採訪：娛樂組香港疫情已過，市民生活亦回復正常，一班資深歌手如許冠傑、梁詠琪、黃凱芹及呂方等個個出嚟開騷「跑數」，但創作過《對你太在乎》、《越吻越傷心》及《玩火》等好歌嘅吳國敬就無人問津，主力在內地發展的他日前回港幾日，出席完「仁美清敘」成立32周年晚宴及酒樓活動後，匆匆返回大灣區，為兩餐頻撲中港兩地。坐食山崩要慳啲使疫情令吳國敬入不敷支，連共過患難的女友都走埋。據知情者向《頭條日報》爆料：「其實阿敬好顧家，將辛苦錢盡量滿足女友，每年會去高級餐廳慶生，無奈近年真係搵唔到食，起居生活上都配合唔到Elaine要求，加上年復一年儲唔到老婆本，又聚少離多，兩人經唔起疫情考驗，情海翻波玩完，就算阿敬力挽，向Elaine承諾會瞓身搵錢都搞唔掂，一把年紀被女飛，相當慘情。」3年前吳國敬曾在訪問中透露，疫情下好多job都要押後及取消，見財化水，坐食山崩要慳啲使，加上投資咗哥哥喺美國開嘅海鮮餐廳亦失利，諸事不順。拒收訊息唔想回應本報記者透過微信聯絡吳國敬，問到工作狀況，身在中山的他回覆表示要放眼大灣區，所以北上發展，但當追問在香港樂壇係咪好難搵食？怕唔怕同女友長期相隔兩地會感情生變時？吳國敬即啟動拒收訊息功能，突然間切斷對話，避談分手事，都幾冇禮貌。