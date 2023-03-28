大灣區搵食同女友長期分隔異地 57歲吳國敬17年情玩完慘被分手

香港疫情已過，市民生活亦回復正常，一班資深歌手如許冠傑、梁詠琪、黃凱芹及呂方等個個出嚟開騷「跑數」，但創作過《對你太在乎》、《越吻越傷心》及《玩火》等好歌嘅吳國敬就無人問津，主力在內地發展的他日前回港幾日，出席完「仁美清敘」成立32周年晚宴及酒樓活動後，匆匆返回大灣區，為兩餐頻撲中港兩地。
坐食山崩要慳啲使
疫情令吳國敬入不敷支，連共過患難的女友都走埋。據知情者向《頭條日報》爆料：「其實阿敬好顧家，將辛苦錢盡量滿足女友，每年會去高級餐廳慶生，無奈近年真係搵唔到食，起居生活上都配合唔到Elaine要求，加上年復一年儲唔到老婆本，又聚少離多，兩人經唔起疫情考驗，情海翻波玩完，就算阿敬力挽，向Elaine承諾會瞓身搵錢都搞唔掂，一把年紀被女飛，相當慘情。」3年前吳國敬曾在訪問中透露，疫情下好多job都要押後及取消，見財化水，坐食山崩要慳啲使，加上投資咗哥哥喺美國開嘅海鮮餐廳亦失利，諸事不順。
拒收訊息唔想回應
本報記者透過微信聯絡吳國敬，問到工作狀況，身在中山的他回覆表示要放眼大灣區，所以北上發展，但當追問在香港樂壇係咪好難搵食？怕唔怕同女友長期相隔兩地會感情生變時？吳國敬即啟動拒收訊息功能，突然間切斷對話，避談分手事，都幾冇禮貌。