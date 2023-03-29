公開帖文尋投資心得 楊偲泳向專家「抄牌」圓理財夢

■Renci及Aska希望提升年輕人對股票投資的知識。

■Aska及Renci為中銀香港「理財#YouTalk吧」理財KOL新星選拔戰，拍攝宣傳照及影片。

■Aska嘗試向理財KOL路上出發，笑言稱號「將軍澳巴菲特」。

■Renci及Aska鼓勵年輕人踏出輕鬆理財第一步。

■Renci認為做運動員或做藝人的收入都不算穩定，必須學會正確理財觀念。

■左起：KOL紅磡索螺絲、Aska、Renci及胡孟青。

中國銀行（香港）（中銀香港）再獻新猷，邀請楊偲泳（Renci）加盟，連同姚焯菲（Chantel）及張馳豪（Aska）一同擔任「理財TrendyToo」形象大使，鼓勵年輕人踏出輕鬆理財第一步。中銀香港去年推出深受歡迎的「理財TrendyToo」年輕品牌定位，為加強年輕客戶對股票投資的知識，全新推出「理財#YouTalk吧」理財KOL新星選拔戰，招募一眾理財及投資達人參與短片創作，分享理財投資心得，更特別邀請著名股評家胡孟青（青姐）及財經網絡紅人「紅磡索螺絲」，擔任星級評判團，向年輕客戶分享投資心得，並選出理財新世代得獎者。日前，Renci與Aska聯同青姐、紅磡索螺絲，為中銀香港「理財#YouTalk吧」理財KOL新星選拔戰拍攝宣傳照及影片。Renci、Aska分別以運動KOL及打機KOL造型示人，Renci更示範瑜伽動作，散發青春活力。Renci收入增加 嚴選理財計劃榮升過億票房港產片女主角的Renci，日前在社交平台中貼文坦言有閒錢，向網民公開尋求投資心得，今次難得與胡孟青合作，她即與青姐互相「抄牌」交換投資和健身心得。由排球運動員轉型做藝人，這幾年收入增加，Renci更小心選擇理財計劃，她坦言：「我明白無論做運動員抑或做藝人，收入都不算穩定，父母自幼已教導我學習儲錢，所以當我開始有收入時，便每月儲錢，再作投資，希望積少成多，好好計劃將來。」至於Aska亦很高興今次認識紅磡索螺絲，學到以新一代角度做財經分析，故決定在音樂發展外，嘗試向理財KOL路上出發，笑言稱號「將軍澳巴菲特」，並呼籲身邊朋友參加總獎金高達10萬港元的「理財#YouTalk吧」理財KOL新星選拔戰。