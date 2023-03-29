新歌MV涉抄襲下架 經理人稱Gigi冇份創作

梁詠琪早前應邀為常霖法師發起全民運動「停一停心呼吸」唱主題曲，MV由袁劍偉執導，前晚遭「Chloeography Project」在社交專頁發聲明，指MV涉抄襲2018年流動舞蹈劇場作品《遙遙之城 Maybe Tomorrow》，兩個MV的畫面比併後，網民也認為畫面相似度達九成。



《停一停•心呼吸》MV隨即下架，Gigi經理人昨日回應：「Gigi收到常霖法師的邀請，主唱『停一停心呼吸』的主題曲並拍攝MV，宣揚以感受自己呼吸從而減壓及紓緩情緒的正面訊息。有關MV的創意部份Gigi並未有參與，而MV的後續處理，會交回『停一停心呼吸』團隊，如有需要，我們會盡力配合。」