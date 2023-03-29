CHILL CLUB頒獎禮入圍名單揭盅 MIRROR19項提名 硬撼ERROR

■謝安琪看好麗英獲女歌手獎。

■泳兒重注寄望「另類歌曲」獎。

■保錡近期努力操身形，稱已有4塊腹肌。

■COLLAR以隊服現身記者會。

■入圍年度女歌手的包括謝安琪、陳蕾及泳兒等。

■陳柏宇、保錡及許廷鏗等，有份角逐年度男歌手。

■Ian為新劇拍外景，全程笑容滿面非常開心。

ViuTV《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》音樂頒獎禮將於5月7日在亞博館舉行，昨日MIRROR正副隊長楊樂文（Lokman）和江𤒹生（AK）、謝安琪、保錡、許廷鏗及COLLAR隊長沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、王家晴（Candy）等逾50組歌手出席記者會，場面墟冚。今年獎項共設16個項目，包括4項歌曲歌、7項個人獎、4項幕後獎及「Genre of The Year」大獎，亦首次以音樂風格劃分獎項，設立「流行歌曲獎」、「搖滾歌曲獎」、「節奏藍調歌曲獎」及「另類歌曲」，MIRROR及成員分別有7首歌入圍「年度歌曲獎」，連同組合及個人獎項共獲19個提名。Ian早前在林俊傑演唱會被「彈鐘」，Lokman指詳情與製作單位所講一樣，望下次成事幫其他歌手做嘉賓，罵戰出於大家愛得太深，要愛得開心，勿傷和氣。AK指Ian沒嬲，「有時好難follow晒（社交網），可能唔係unfollow。」重申只是溝通錯誤。泳兒叫「三飛」寄望「另類歌曲」獎女歌手獎方面，有份入圍的謝安琪覺得以歌曲風格分類既新穎又特別，提到可避開MIRROR，她表示抱輕鬆心態去頒獎禮，當睇騷，她看好麗英獲女歌手獎。泳兒獲提名「年度女歌手」、「年度流行歌曲」及「年度另類歌曲」3獎，她表示雖叫「三飛」，但因MIRROR在流行歌曲候選名單包攬7個提名，故重注寄望「另類歌曲」獎。ERROR共提名7個獎，成員保錡憑《猥瑣》入圍「流行歌曲獎」、「男歌手獎」及「新人男歌手獎」，他最初表示有信心奪新人獎第3名，但得知新人獎只有一個時，他即改口說沒信心，坦言全部都是勁敵。COLLAR分別以歌曲《OFF/ON》角逐「年度流行歌曲獎」、「年度組合」及「年度新人女歌手」3獎。問到組合獎勁敵是否MIRROR？芯駖哇一聲說：「冇可能，我哋仲係新人仍在學習，同佢哋睇齊都未得。」Winka自爆跟拍拖6年的男友分手，被網民指「消費」前度，她表示最初只想交代感情狀況，沒料變成這樣，覺得現在講甚麼也不合適。至於早前捲入林俊傑（JJ）演唱會風波的Ian，現身觀塘為新劇《冰上火花》拍外景，見他全程笑容滿面，非常開心，似乎未有為無辜惹上是非而影響心情。