RubberBand英國開騷 6號淚腺連番失控

■RubberBand世界巡演的首站於英國舉行。

RubberBand世界巡演的首站於英國舉行，World Tour的第2站在英國曼徹斯特的AO Arena舉行，雖然有了頭場跟「自己人」重聚的經驗，但來到第2場仍然有不少令人感動場面，6號的淚腺更是連番失控淚灑台上，唱出《挾持》時略帶哽咽地感謝當晚到場欣賞、為他們填寫此歌歌詞的黃偉文（Wyman），6號並借觀眾的掌聲送給對方：「呢首歌送畀Wyman又送畀你哋。前一晚同佢傾偈，佢寫廣東歌嘅火係好熊好猛嘅，多謝Wyman。」演唱完畢後，6號直言感覺這次比起在紅館的4場演出時狀態更好，到最後一首歌響起，6號向台下眾人表示要唱出最後一首歌，以免大家趕不上尾班車回家，豈料觀眾們起哄，但並非是叫encore，而是大叫「有車」，非常惹笑，令6號亦不禁戲言要創作一首名為《通宵車》的歌曲。