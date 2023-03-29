黃秋生冇信心爭影帝 出席金像獎為見老友

■電影《白日青春》在前晚舉行首映禮。

黃秋生前晚出席主演電影《白日青春》首映，新戲在金像獎前上映，憑該片獲提名最佳男主角的秋生笑稱沒信心，讚對手個個都強，除了自己不強，雖已奪金馬影帝，他卻笑言：「佢哋冇去啫，或者佢哋去咗，全部擸晒。」秋生希望能出席金像獎，到時可跟劉青雲這些老友一聚。至於票房，秋生認為現在世界好難講，甚麼都有可能發生，坦言很多部港產片也想看，惟他正籌備自傳，趕在書展推出，亦要為9月舞台劇背劇本和練琴，坦言年紀大，記憶力衰退感吃力，之後為劇團10周年搞攝影展及推出攝影集，明年初再執導拍尋仇題材電影，找太保及台灣影后級演員演出。