欣宜Asha懶理別人目光：最緊要做自己

歌手鄭欣宜（Joyce）、演員徐㴓喬（Asha）、前香港花式溜冰代表馬曉晴（Maisy）及劍擊運動員連翊希（Coco），近日為服裝品牌演繹最新2023春季系列，齊齊穿上多彩活力又舒適的春日服飾，宣揚真實就是美及鼓勵女生勇於展現真我。Joyce稱：「不要被人定義甚麼是『最適合你』，相信及忠於自己才最重要。」Asha認為要擁抱最真實的自己，綻放自信美。而Maisy則坦言，要做自己喜歡做的事。至於Coco覺得，毋須被別人目光決定自己的價值。