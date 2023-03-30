Edan返港現身機場 鞠躬派心冧「爵屎」

早前飛到日本拍新戲《盜月者》的呂爵安（Edan）昨日由日本返香港，準備昨晚出席有份主演新戲《死屍死時四十四》的首映禮。有數十fans收到Edan昨日返港的消息，一早到機場特別通道出口接Edan機。一身運動裝束的Edan於下午2時20分從特別通道出來，他見到fans即開心揮手兼鞠躬，戴着口罩仍見到他現笑容，心情大靚，又應fans要求派心心，亦有停步讓記者拍照，他逗留短短幾十秒便上車，他上車後也繼續跟大家揮手，直至車門關上為止。